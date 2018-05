Mayeli le dedica una canción a Lupillo Rivera tras divorcio

La pareja ha usado las redes sociales para mandarse fuertes indirectas

Mayeli Rivera y Lupillo Rivera continúan usando sus redes sociales para mandarse indirectas después de que la pareja anunciara oficialmente su divorcio tras 12 años juntos.

Ahora fue la ex integrante de “Rica Famosa Latina” que parece haberle dedicado una canción de despecho a su aún esposo. El tema “Dicen de mi” de Los Nuevos Ilegales está de fondo en varias de las historias de Instagram que Mayeli ha compartido.

“Quieren que me porte bien con los que un día me humillaron, tantas cosas me aguante, pero todo ya ha cambiado, amistades suelen ser las que siempre te acompañan, las que siempre está contigo sea en las buenas o en las malas“, dice una estrofa de la canción.

Una parte que la empresaria puso énfasis fue esta: “El amigo no te juzga no te critica, no te da la espalda ese no siente envidia, el amigo es el que está cuando tú lo necesitas“.

El hermano de Jenni Rivera recientemente le pidió perdón a su mamá por haberse alejado de su familia a causa de su esposa. “Perdí mucho tiempo. Se me fue mucho tiempo en no visitarla y no verla por haber amado a otra persona, por haber amado a otra mujer”, dijo llorando el cantante de regional mexicano en un video. “De todo corazón le pido perdón porque nunca debí haber hecho eso”.

Mayeli no tardó en contestar: “Amo profundamente a mi aun esposo porque su felicidad es la mía, porque es el hombre que me dio lo más importante que tengo: nuestros hijos. Debo aclarar que nadie aleja a nadie de nadie, soy responsable de alejarme de mi familia por enfocarme en mi vida que fueron mis hijos y él. Respeto a su familia, su vida y sus decisiones. Estoy feliz por este reencuentro, se que él necesita de personas así cerca de su vida en estos momentos“.