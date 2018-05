Conductor de autobús escolar de L.A. acusado de agredir sexualmente a una niña con necesidades especiales

La policía sospecha que no es la primera vez que Denis Alcázar abusa de una niña

Un conductor de autobús escolar ha sido arrestado en conexión con una supuesta agresión sexual a una niña de 4 años con necesidades especiales. Además, los investigadores sospechan que hay otras víctimas. Así lo ha informado la policía de Glendale hoy, miércoles.

Denis Alcázar, de 34 años, de Los Ángeles, fue arrestado el 2 de mayo, una semana después de que se presentara una orden de arresto bajo sospecha de detención ilegal y conducta sexual sustancial con un menor de 14 años.

La policía de Glendale comenzó una investigación el 5 de octubre de 2017, cuando recibió un informe sobre “contacto inapropiado” entre la presunta víctima, que es una residente de Glendale de 4 años con necesidades especiales, y su conductor de autobús. “Ella comunicó a sus padres lo mejor que pudo que estaba sucediendo algo que no estaba bien con un hombre que conocía“, dijo el sargento del Departamento de Policía de Glendale, Dan Suttles.

La investigación condujo a otra presunta víctima en Bell Gardens. La policía dijo que, hace cinco años, Alcazar supuestamente abusó sexualmente de la hija de su novia mientras la cuidaba, también cuando esta contaba sólo con 4 años de edad.

Alcázar se declaró inocente el 3 de mayo de un cargo de abuso sexual continuo de un menor de 14 años y un cargo de encarcelamiento falso por violencia, de acuerdo con un portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles. La policía dijo que el recuento de encarcelamiento falso es para la niña de Glendale, mientras que el otro recuento es para la niña de Bell Gardens.

En un comunicado de prensa, la policía dijo que se han descubierto “otras víctimas de Los Ángeles y Bell Gardens”, pero no se dieron detalles sobre esos casos. “Personalmente, no creo que esta sea la primera vez que este individuo hace esto”, dijo Suttles. “Si lo hizo hace cinco años, y ahora lo está haciendo de nuevo, hay un lapso largo entre ambos”. Me temo que está por ahí victimizando a otros menores”.

Alcazar trabajaba para First Student Bus Co. en el momento del incidente con la niña de 4 años en Glendale, y recientemente trabajó para Brooks Transportation. Ambas compañías tienen contratos con distritos escolares en el condado de Los Ángeles. First Student Bus Co. ha eliminado a Alcazar del servicio y está cooperando con la policía y el Distrito Escolar Unificado de Glendale, según el portavoz Chris Kemper. Sin embargo, un portavoz de Brooks Transportation se negó a hacer comentarios.

El sospechoso permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Pitchess en Castaic, habiéndose fijado su fianza en $400,000 dólares. Comparecerá ante el tribunal en Pasadena el 15 de junio para una audiencia de establecimiento preliminar.

Los funcionarios creen que puede haber más víctimas y piden a cualquiera con información que llame al 818-548-3106.