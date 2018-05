Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Los insectos serán los protagonistas de una divertida e intersante feria en el Natural History Museum este sábado

Jueves 17 Rock mexicano La banda de rock mexicana, Zoé, celebra su vigésimo aniversario con una gira que incluye varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Riverside. Ofrecerá un show en el Riverside Municipal Auditorium (3485 Mission Inn Ave., Riverside) y tendrá como invitada al grupo Dorian. Zoé estrenó recientemente “Azul”, un sencillo cuyo video fue grabado en Tokio, El Caribe y Ciudad de México. 8 pm. Boletos $35 a $45. Informes (951) 779-9800 y venue.riversiderma.com.

Serie de música

La serie MOCA Music, que se presenta en The Geffen Contemporary, en el MOCA (152 N. Central Ave., Los Angeles), trae músicos nuevos y emergentes. En esta ocasión participan The Marias, Jarina de Marco, Sister Mantos y un set de DJs de Chulita Vinyl Club. Junto con los shows de música habrá camiones de comida, bebidas y eventos en el museo. La serie es gratis aunque es necesario hacer reservación. 6:30 a 9:30 pm. Informes y reservaciones (213) 621-1741, dola.com/mocamusic y moca.org.

Viernes 18

Nueva atracción en Knotts

Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) abrirá al público HangTime, su nueva montaña rusa de acero, la única en la costa oeste en la que se puede bucear. Cuenta con una torre de 150 pies por encima del la plataforma de abordaje e incluye inversiones que desafían a la gravedad, suspensiones a la mitad del camino y rieles de buceo en espiral. Los usuarios experimentarán la subida a una montaña vertical de 15 pisos de alto y con una inclinación de 96 grados, la bajada más larga en California. El tren se detendrá cuando llegue al punto más alto y dejará suspendidos a los visitantes por varios segundos y luego bajará en una pendiente de 60 grados de inclinación. Consultar horarios en la página oficial. Entrada $46 en línea; $79 en la puerta. Informes (714) 220-5200 y Knotts.com.

Jazz de mujeres

En su serie Jazz at LACMA, el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta a Lesa Terry, una violinista que lidera un ensamble que rendirá tributo a las “Damas del jazz”, esas mujeres que hicieron historia al interpretar este género. La bajista Nedra Wheeler, la pianista Karen Hammack y la percusionista María Martínez son parte de la banda de Terry, quien ha sido miembro de importante combos como el Uptown String Quartet y el Max Roach Double Quartet. Gratis. 6 pm. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

Festival de música de Jerez El Jerezano Fest, que se celebrará en el Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Whittier) incluye la actuación de El Nono y su banda Reina de Jerez, Banda Los Escamilla, Halcone, la Grande de Jerez y otros artistas. Antes habrá coladero con ganado de Bakersfield. 6 a 11 pm; puertas abren a las 5 pm. Para todas las edades. Menores de 10 años entran gratis. Boletos $30 en preventa. Informes (800) 668-8080 y lanoria.tv. Sábado 19 Feria de insectos Más de un millón de especies de insectos, desde los más exóticos y terroríficos hasta los más coloridos e inofensivos, se incluyen la Bug Fair, que se realiza el sábado y domingo de 9:30 am a 5 pm el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles). La fiesta incluye más de 50 expositores, arte y joyería inspirados en los insectos, comida preparada con bichos, creación de artesanías inspiradas en insectos y encuentros con muchas de estas criaturas. Boletos $7 a $15; gratis menores de 2 años. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Festival de arte

El 18th Street Arts Center realizará su tercer Pico Block Party, un festival comunitario enfocado en artistas jóvenes y en dar motivación a estas voces. Tendrá lugar en el 18th Street Arts Center (1639 18th St., Santa Monica) y puede asistir toda la familia. Habrá talleres de arte, presentaciones musicales, estudios abiertos con artistas residentes, exhibiciones, camiones de comida y otras actividades. 3 a 6 pm. Entrada gratis. Informes 18thstreet.org.

Cine al aire libre

Para el cuarto evento anual Lake Balboa Movie in the Park, que se efectuará en el Louise Park (7140 Louise Ave., Lake Balboa), en Van Nuys, se proyectará “ Star Wars : The Last Jedi”. Para el evento, que es tipo picnic, es necesario traer cobijas o sillas de playa y refrigerios. No se admiten recipientes de vidrio y tampoco bebidas alcohólicas. Estarán presentes miembros de la junta de colonos de Lake Balboa, funcionarios de la ciudad y del estado y representantes de las escuelas del área. Puede asistir toda la familia. Puertas abren a las 6 pm. Función a las 7:45 pm. Entrada gratis. Informes (818) 756-8189 y lakebalboanc.org.

Domingo 20

Museos gratis

Seis museos localizados a lo largo de The Arroyo, en Pasadena, serán gratis de 12 a 5 pm; la última entrada es a las 4 pm. The Gamble House, Heritage Square, L.A. Police Museum, Lummis Home, Pasadena Museum of History y The Autry’s Historic Southwest Museum participan en el 2018 Museums of the Arroyo Day. Habrá visitas guiadas, actividades para niños, mercancía a la venta, refrigerios en algunos de estos lugares y otras actividades en las que puede participar toda la familia. Todos estos lugares están dedicados a conservar y mostrar cómo era la vida de los angelinos de antaño. Informes museumsofthearroyo.com.

Títeres en el parque

Regresa el show de títeres al parque Tierra de la culebra (240 S. Ave. 57, Los Angeles), que se presenta el tercer domingo de cada mes con una historia diferente en cada ocasión. El espectáculo es de 2 a 2:30 pm y el taller de creación de marionetas de 2:30 a 3 pm. El escenario para conocer las marionetas será de 3 a 3:30 pm. Gratis. Para todas las edades. Informes a.laculebrapark.com.