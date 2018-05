Gabriel Soto no quiere hablar de Irina Baeva pero si de ‘tríos’

El actor se encuentra en proceso de divorcio y se dice que la actriz rusa fue la causante de la separación

Gabriel Soto pide respeto a los medios de comunicación que han querido cuestionarle sobre una supuesta relación sentimental con Irina Baeva, quien ha sido acusada como la causante del rompimiento de su matrimonio con Geraldine Bazán.

“No quiero hablar de ese tema que desde hace meses he venido diciendo que sólo somos amigos y que hasta ahí, pero han querido decir y decir y decir versiones… Yo te puedo decir que somos amigos y no me gusta hablar de ese tema por respeto a mis compañeros de este nuevo proyecto en el que estoy”.

Y es que Soto en la conferencia de la obra “Una pareja de Tres” pidió que no fuera cuestionado en la presentación del elenco de la obra sobre su vida personal, por respeto a sus compañeros, esto al momento que los medios le preguntaron sobre las fotos que circulan de Irina en casa del papá de Soto en Acapulco.

“No pienso entrar en chismes en una conferencia porque no está padre, creo que siempre hemos tenido un respeto la prensa y yo, pero en este momento no quiero hablar de ello, porque es un tema de algo que ya fue… Irina es mi amiga y punto”.

Soto considera que el tema de esa supuesta relación es algo que piensa hablar en su momento en lugar fuera de la obra que protagoniza a lado de Sebastián Rulli, Verónica Montes y Michelle González.

“Estoy feliz de tener trabajo y de estar en este proyecto con grandes compañeros, que estrenamos el 1 de junio en Pachuca y hablaremos de los tríos jajaja”.