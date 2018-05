Una nueva oportunidad para las personas sin hogar

En entrevista con La Opinión, el Concejal Herb Wesson habla sobre la construcción de vivienda temporaria en el corazón de Koreatown

Nadie puede cuestionar la crisis humanitaria de vivienda que existe en Los Ángeles

Según el último conteo de personas sin hogar de Los Ángeles Homeless Authority (LAHSA), 57,794 pasan sus noches a la intemperie, en las calles de LA. Esto representa un aumento del 23% desde 2016 (46,874). La proliferación de carpas, personas viviendo en vehículos y campamentos o “encampments” ha aumentado la visibilidad de la crisis humanitaria.

Entre las personas sin hogar, 4,843 de ellos son niños y adolescentes.

En un esfuerzo por resolver esta crisis humanitaria, el alcalde Eric Garcetti anunció este año la iniciativa “A Bridge Home” (Un puente al hogar) que construirá viviendas temporarias en todos y cada uno de los distritos angelinos.

La iniciativa fue bien recibida entre muchos; y con desconfianza y recelo entre otros que no quieren refugios ni personas sin hogar “en el patio trasero de su vivienda” (NIMBY: “Not In My Back Yard”).

En entrevista con La Opinión, Herb Wesson, Concejal del distrito 10 y Presidente del Concilio, habló de la primera vivienda temporaria que se construirá en la parcela de la ciudad ubicada en la avenida Vermont y la calle 7th, en Koreatown, como parte del programa A Bridge Home.

Un puente al hogar

“Este es un nuevo acercamiento al problema, es innovador y creativo, y quizás por ello hay gente preocupada. Respeto las preocupaciones de los residentes y por ello estamos informando, educando y recibiendo opiniones de todos”, señaló. El 22 de mayo tendrá lugar una audiencia pública sobre el tema, en el City Hall de Los Ángeles.

Wesson explicó que se eligió Koreatown para la primera vivienda porque se trata de la zona con más personas sin hogar, en el distrito 10, y que la ubicación de Vermont y 7th responde al hecho de que allí ya existe una parcela de la ciudad. En la actualidad, alrededor de 400 personas duermen cada noche en las calles de Koreatown y se calcula que existen más de 75 campamentos o “encampments”. La mayoría de los indigentes en la zona son personas de color, afroamericanos y latinos.

“Técnicamente, no se trata de un refugio, sino de un complejo con supervisión y vigilancia las 24 horas”, indicó. Las personas sin hogar recibirán evaluación y atención médica, servicios de rehabilitación, baños, duchas y otros servicios. La vivienda es temporaria hasta que los individuos y familias puedan mudarse a una solución permanente.

Las autoridades confían en que gracias al programa se reducirán los campamentos, las calles permanecerán limpias y se podrán evitar epidemias de enfermedades como la hepatitis, beneficiando a la comunidad en su totalidad.

Wesson explicó que parte de la oposición se debe a que en un principio hubo información que no era cierta.

“Por ejemplo, una persona me dijo que había ido a Skid Row y para ver como eran las calles en downtown, y que no quería que las calles de Koreatown terminaran de ese modo. Pero este proyecto es totalmente distinto. En downtown, hay filas para recibir comida y tickets para pasar la noche en uno de los refugios, mientras que en esta vivienda habrá vigilancia las 24 horas del día para que no haya actividades ilegales en las calles, y regulaciones en general”, explicó.

Una de las preocupaciones de los residentes es que lleguen personas sin hogar de otros distritos, atraídos por la presencia de la vivienda temporaria. Sin embargo, las estadísticas han demostrado que la mayoría de las personas que pierden su hogar tiende a quedarse en el barrio donde siempre vivieron.

“Todos los distritos van a construir viviendas temporarias. Ningún residente de San Pedro, por ejemplo, se va a mudar a Koreatown, donde no conoce las calles. Estas viviendas son para personas que ya viven aquí y de este modo dejarán las calles”, aclaró.

“Muchos de nosotros tenemos la bendición de tener un hogar adónde ir, una cama donde recostarnos”, reflexionó Wesson. “Pero al mismo tiempo, esta noche, una madre y sus dos hijitos dormirán en la calle. La madre dormirá con un ojo abierto, para asegurarse de que nadie lastimará a sus niños, los robarán o la violarán. Miles de personas duermen en su colchón de cemento, sin saber que padecen enfermedades como la diabetes, o que son bipolares y que necesitan urgente atención médica. Miles duermen en las calles, a sólo tres cheques de pago, para poder acceder a un techo. Es responsabilidad de todos ayudarlos a encontrar un hogar, y vivir con dignidad”.

En detalle

Qué: Salva una Vida, marcha de apoyo a las viviendas temporarias para personas sin hogar

Cuándo: viernes 18 de mayo. 8:45 a.m.

Dónde: Los Ángeles City Hall, 1st. y Spring, Los Ángeles