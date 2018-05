3 películas en Netflix que debes ver este fin de semana según tu estado de ánimo

¿Triste, con ganas de reír o simplemente recordar? Acá te tenemos la mejor compañía, una buena película

Seguramente te ha llegado el momento en el que has querido ver una película según tu estado de ánimo, lo cual es sin duda es una excelente elección, así estarás seguro de ver algo que te llena. Netflix tiene a disposición una variedad de géneros paralos usuarios de la red de streaming tv. Pero hoy vamos a ser un poco más específicos, ¿cómo te sientes? ¿qué quieres ver? Acá el top 3 para los estados de ánimo más comunes.

1. Si lo que hoy quieres es llorar… o simplemente tener cómo justificar tu nudo en la garganta…

Seven Pounds

Un agente de la oficina de recaudos de los Estados Unidos, IRS, ve la necesidad de encontrarle sentido a su vida. La depresión parece haber llegado a robarle la paz, por lo que comienza a buscar de forma desesperada cómo ayudar a la mayor cantidad de gente posible, eso sí, gente que lo merezca. Busca entonces con paciencia y decide a quién donarle sus organos vitales. El momento llega preciso cuando él encuentra el amor.

Una película de drama de 2h 3 minutos. Dirigida por Gabriele Muccino. Cuenta con la actuación de Will Smith.

Alista los pañuelos, porque las lágrimas no darán espera.

2. Buscas razones para reír o simplemente estás feliz y quieres sentir algunas carcajadas…

50 first Dates

Una comedia que te recordará tu primera cita. Cuenta la historia de una mujer que cada mañana al despertarse, olvida lo que sucedió el día inmediatamente anterior. Él, un hombre profundamente enamorado, decide conquistarla todos los días de su vida. Una y otra vez hace lo que sabe que a ella le gusta y tiene claro que no la dejará ir.

Una película de 1h 39 minutos. Dirigida por Peter Segal. Cuenta con la actuación de Adam Sandler y

Drew Barrymor.

3. A veces es bueno recordar…

Lion

¿De dónde vienes y para dónde vas? Quizá has pensado que el futuro lo define la cuna en la que naciste. ¡Error! León te mostrará la vida de un pequeño que a una muy corta edad se perdió en un país que no era el suyo, en el que no hablaba el idioma, estaba solo, era pobre y mucha gente le quería hacer daño. Por fortuna el destino le cambió las fichas del juego. El recuerdo de que algo difícil había pasado en su niñez no se borró del todo, quedaba una vaga imagen en su memoria, por eso quería recordar…

Una película de 1h 58 minutos. Dirigida por Garth Davis.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Netflix no ofrece los mismos contenidos en todos los países.