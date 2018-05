Critican a Kim Kardashian por publicar foto de sus hijos al desnudo

Le advierten a la celebridad sobre los depredadores sexuales

Hace algunas horas Kim Kardashian compartió una imagen de sus hijos mientras éstos toman un baño. En la imagen los menores de edad aparecen con poca ropa y algunos usuarios criticaron la publicación.

La forma de uso de las redes sociales suele quedar a discreción del usuario, y este solo se somete a las regulaciones que la misma herramienta posee. Sin embargo en cuanto a menores de edad existen al menos cinco consejos que se puede tomar en consideración a la hora de publicar sus fotografías.

Dos de estos hace referencia a imágenes durante la hora del baño y a fotografías en los que estos obviamente aparezcan con poca ropa. Según el portal de bbmundo “además de ser un momento muy privado y que podría ser utilizado con fines que dañen la integridad de tu hijo, cuando él crezca podría ver esa imagen y se sentirá además avergonzado o expuesto“.

Los tres puntos restantes incluyen: evitar publicar imágenes de tus hijos vistiendo el uniforme escolar, con el cual revele la ubicación del niño o la niña, que suelen estar a la caza de fotos de niños y niñas. Tampoco se deben exponer detalles en las imágenes que le permitan al usuario saber adónde y cómo vive el menor.

Los usuarios de Instagram, fanáticos de Kim Kardashia han querido recordarle estos detalles a la celebridad y le han advertido sobre el acecho de los depredadores sexuales.

Una de las seguidoras de Kim que le comentó algo al respecto fue @ aubrelecia, que escribió “This is a child predators dream picture. Smh”, que en español sería “La imagen es el sueño de cualquier depredador de niños“.

Otra fanática de las aventuras de la familia Kardashian, también recalcó que la estampa debería ser retirada de Instagram al escribir “This picture is just unnecessary….and should be taken down. I love the Kardashians but this is crossing the line“, comentó cocoa_chantel.