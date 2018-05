Es tiempo de parar para Natalia Lafourcade

La cantante dice estar lista para tomarse unas largas vacaciones en un lugar secreto

Cualquier artista estaría feliz de tener tanto trabajo como Natalia Lafourcade. Estaría feliz de tener un tour tan extenso, de haber cantado en la ceremonia del Oscar, de recibir los mejores comentarios de KCRW, una de las estaciones de radio independientes más reconocidas del país.

Sin embargo, por lo que la cantante dijo en una reciente entrevista, está más que lista para tomarse un largo receso e irse a un lugar donde nadie le pida autógrafos, donde nadie la reconozca, donde pueda salir al mercado y que no le pidan una foto.

“Es momento de cerrar un ciclo”, dijo Lafourcade en una conversación vía telefónica desde Costa Rica, país que visitaba por segunda vez y donde ofreció un concierto con una orquesta local. “Ya son 15 años de carrera; ahora viene un momento de receso, de volver a mi modo personal”.

Y es que en los últimos años, su carrera no ha ido más que en ascenso. De ser una cantautora con un perfil más bien “underground”, se convirtió en toda una sensación a partir de “Hasta la raíz”, un disco antes de los dos más recientes, “Musas: Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos” y “Musas Vol., 2”. Con todos ellos ha conquistado públicos que van más allá de su base de seguidores de habla hispana.

Basta mencionar el concierto que ofreció hace unos meses en Los Angeles, donde la LA Phil, bajo la conducción de Gustavo Dudamel, ofreció una reinterpretación de algunas de las canciones de la artista.

Más recientemente, cantó “Remember Me”, tema de la cinta animada “Coco”, en vivo, junto al actor Gael García Bernal y el cantante Miguel durante la ceremonia de entrega del Oscar. El sencillo estaba nominado en la categoría de Mejor canción original.

“Musas Vol. 2”, es, no obstante, quizá su álbum más celebrado. Incluye 13 cortes que recuperan el folclor de la música latinoamericana entre los que hay composiciones originales de Lafourcade y reversiones de figuras como Atahualpa Yupanqui, Simón Díaz y Margarita Lecuona. Colaboraron Los Macorinos, un dúo de música acústica que solía tocar con la desaparecida Chavela Vargas.

La gira de este álbum concluye el 1 de junio luego de una veintena de shows en Estados Unidos. Termina el ciclo en este continente después de haber girado por Europa. En Los Angeles y sus alrededores ofrecerá tres conciertos por estas fechas, el martes en Riverside, el miércoles en el Ace Hotel y el 27 de mayo en la Chapman University.

Es por eso que Lafourcade dice que luego de este recorrido el único plan que hay en su cabeza es huir a una playa a la que ni su mamá sabrá cuál es.

“Solo sabrán mis dos mejores amigas y mi mánager”, dijo. “Me voy a regalar un buen tiempo para mí, para dedicar a abrir cajones en los que metí cosas que dejé de hacer por dedicarme a mi carrera”.

No, no escribirá canciones durante este receso, dice. Más bien será un momento de introspección “para conocerme después de lo que ha sucedido”.

También irá a Coatepec, un pueblo de Veracruz, donde creció, para estar con su papá, quien tiene 82 años.

“Voy a volver a escuchar vinilos que no he escuchado, a leer libros, a salir al mercado, al cine”, dijo.

Ahí, cuando alguien se le acerca para pedirle una foto o un autógrafo, los regaña y les pide que mejor conversen.

“Lo que más valoro es que me valoren como un ser humano normal”, dijo Lafourcade, quien tiene 34 años.

En este receso también tiene contemplado un largo viaje para conocer gente, otras culturas, otros lugares y museos.

“Nunca me he regalado eso en mi vida, y lo he planeado desde hace dos años”, dijo. “Tiene que ver con el momento, y este es el momento. No soy mamá, soy soltera y estoy sana”.

En detalle

Qué: Natalia Lafourcade

Cuándo:

Martes en el Riverside Municipal Auditorium, 3485 Mission Inn Ave., Riverside (8 pm)

Miércoles en The Theatre at Ace Hotel, 933 S. Broadway, Los Angeles (8 pm),

El 27 de mayo en el Musco Center for the Arts de la Chapman University, 415. N. Glassell St., Orange (6 pm).

Cómo: boletos en Riverside $52 a $69; en Los Angeles $35 a $70; en Musco Center boletos agotados.

Informes: Ticketmaster, axs.com y muscocenter.org.