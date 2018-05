Unos 40 padres llegan desde Michoacán a Los Ángeles para reencontrarse con sus hijos luego de años sin verse

Lágrimas de alegría y abrazos fue lo que 40 padres, provenientes de Michoacán (México), intercambiaron con los hijos que dejaron de ver hace varios años éste jueves, cuando el autobús en el que viajaban —debido al programa ‘Palomas Mensajeras’— hizo su parada en Pacoima.

“Esto es un milagro, gracias a Dios”, consideró Carlos Cendejas, de 44 años, quien tenía más de dos décadas sin ver a sus progenitores: Serafín y Margarita.

Su hermano mayor, Manuel de 53, estuvo separado de ellos por 18 años. “Es una emoción tan grande que no la puedo expresar con palabras”.

A pesar de la emoción, ambos hermanos junto a sus esposas e hijos estaban cansados y somnolientos. Viajaron desde Pittsburg, condado de Contra Costa-California, con dirección a una iglesia en Pacoima en el Valle de San Fernando, lugar en el que se encontrarían con los seres que les dieron la vida.

Pero no solo para ellos la espera fue intensa.

Los trámites migratorios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) retrasaron la partida de los padres hacia la iglesia, sumado al intenso tráfico en la Autopista 405 que les significó dos horas más de viaje.

Al llegar el autobús, empezaron las porras. “Chiquiti Bum, a la Bim, Bom, Ba!. Palomas Mensajeras, Ra, Ra, Ra!” entonaron todos y ondearon carteles que rezaban: “Los sueños se hacen realidad” o “Bienvenido Tata”.

Los primeros en descender del autobús fueron precisamente Serafín y Margarita.

Rompiendo el orden y protocolo, los hermanos Cendejas se abalanzaron a los brazos de sus padres. El amor venció y pudo más que la cinta de plástico colocada para que nadie se cruzara en el camino de las Palomas Mensajeras.

¡Ay, se me quiere salir el corazón de la emoción!, dijo Manuel Cendejas. “¡Mis viejitos por fin están aquí! Yo llegué a pensar que nunca más los iba a volver a ver con vida”.

Recompuesto el orden, todos los visitantes realizaron una pasarela en camino frente al altar de la iglesia, donde el sacerdote Abel Loera les dio la bendición.

“Gracias por todas las muestras de amor de Dios a través de sus hijos”, dijo el párroco. “Damos gracias por poder estar juntos y por este momento de unidad familiar”.

Programa que une

Las 40 Palomas Mensajeras fueron parte del programa que puso en marcha en febrero de 2017 el gobierno del estado de Michoacán y sus municipios, a través de la Secretaría del Migrante.

“Hasta ahora son 44 grupos de padres de familia que han venido a Estados Unidos a visitar a sus hijos”, dijo Verónica Beltrán, encargada de atención al migrante en Michoacán. “Además de California, hemos ido con ellos a Georgia, Illinois, Washington, Texas y Nevada”.

Elisa Meza, nacida en Jucutacato, Michoacán, también esperaba a su mamá, Esther Mendoza Legorreta. Ella viajó sin su marido, Fidel.

“Él se quedó a cuidar la casa”, dijo Elisa, con una gran sonrisa al ver a su madre. “Dice que si no, le roban las cosas”.

La mujer comentó que llegó a Estados Unidos en 1989 a causa de la pobreza en que vivía en su pueblo natal, junto con sus 10 hermanos.

“Siempre he extrañado la comida de mi madre, pero sobre todo sus consejos”, dijo.

Acompañada de su hija Fátima, Elisa tiene planeado llevar a su mamá a la ceremonia de graduación de su segundo hijo Fernando, próximo a obtener un título universitario en física, por parte de la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN).

Por su parte, Sandra Hernández, residente de Compton, dijo que haber sentido el calor de un abrazo de su madre, María Guadalupe Hernández, “no se compara con nada”.

“Sentía que casi me desmayaba… Hoy, solo le doy gracias a Dios por este milagro de tener a mi madre a mi lado”.

Y mientras Carlos Cendejas no se cansaba de admirar y abrazar a sus “viejitos”; su hermano Manuel se acercó ante la imagen de la Virgen de Guadalupe para darle gracias con un ramo de flores.

La incertidumbre de no saber si verás de nuevo a tus hijos

“Yo le dije siempre, hijo, no te vayas [a Estados Unidos], pero no me hizo caso”, se “quejó” Margarita Cendejas, de 76 años.

“Aún no creo que estoy aquí, con mis hijos… Hace tiempo me operaron de la vejiga y pensé que ya no los vería”.

“Yo también [pensaba igual]… Más que todo por la edad”, añadió Serafín, quien hace poco cumplió 79 años.