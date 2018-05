¿Qué hace que un usuario dé like a tu fan page?

Que un usuario le dé like a un fan page está en la dedicación que la marca le tenga al mismo

Facebook es la red social número uno en el mundo. Ya no es cierto que las las redes sociales son solo para los jóvenes, pues personas de todas las edades y estratos sociales se encuentran, específicamente, en esta plataforma.

Más de dos millones de usuarios se encuentra activos al mes, según estadísticas de la propia compañía de Facebook, pero Mark Zuckerberg, su fundador, no se las ha dejado nada fácil a las marcas.

Con el nuevo algoritmo de Facebook que se ha venido implementando desde hace tiempo, las publicaciones con más interacciones son las que se ven beneficiadas en el timeline o llamado feed de esa red social.

Decimos que Zuckerberg no se las ha puesto fácil a las marcas pues, con este nuevo algoritmo, se premia a las publicaciones únicas y que generan conversación entre los usuarios.

No solo basta con comentarios, también es necesario que sean respondidos y que se hayan mencionado a otras personas para que estos posts de marcas sean notables en el feed de sus fans y así obtener los, tan deseados, likes Facebook.

Probablemente hayas visto que muchos fan pages tienen cientos, y hasta millones, de likes y tú, aunque hayas hecho un benchmarking comparando con tu marca y hayas implementado ciertas acciones, no ves los mismos resultados.

Lo primero que debes preguntarte es: ¿Qué tipo de contenidos estás publicando?

Con nuevas metodologías como el Inbound Marketing, es conocida la realidad de que las audiencias, de hoy en día, son intolerantes a la publicidad intrusiva.

Así solía la publicidad tradicional, que buscaba vender a toda costa y por todos los canales.

Con la aparición de redes sociales como Facebook, se ha vuelto necesaria la publicación de contenido que resulte realmente relevante para las audiencias antes de que den “dislike”.

Por lo tanto, acertar en un contenido de calidad es clave para que un usuario le de like a tu fan page, pero, ¿Qué te parece si vemos qué es lo que realmente hace que cualquier persona le dé, irremediablemente, like a un fan page?

Si quieres que tu fan page se vuelva irresistible, toma nota.

Cuidar la imagen de la marca

Aunque parezca algo muy básico, esto es necesario y a veces es olvidado por las marcas.

Un usuario puede darle like a tu fan page si tan solo te reconoce por tu logo o por tu imagen de marca, por tanto, debes asegurarte de que tanto tu imagen de perfil como tu imagen de portada estén alineadas con los valores de tu negocio y fijarte en las medidas de Facebook para que te asegures que no se vean pixeladas o no encajen en los recuadros.

Por otro lado, también es esencial que la descripción de tu negocio esté completa: teléfonos, dirección, correo electrónico, link de tu landing page, etc.

Mientras más completo esté tu fan page, más posibilidades hay de que un usuario presione el ansiado botón de “Me gusta”.

Postear con variedad de formatos

Si siempres posteas imágenes en tu fan page, es muy probable que se vuelva monótono para tus usuarios y ni siquiera lo compartan.

Así como debes ser creativo con la calidad y relevancia de tu contenido, debes ser cuidadoso de usar todos los formatos posibles para comunicarte con tu audiencia.

Muchas personas le dan like a un fan page porque un video de la marca los atrapó, y además les ofrecieron un ebook descargable desde la página.

Por tanto, asegúrate de no causar monotonía en tu fan page y de usar formatos que atrapen, y una vez que tengas atajado cuáles son los tipos de posts que más gustan, sacarles el mayor de los provechos.

Llevar a cabo contenido que perdure en el tiempo

Recordemos que la interacción es súper importante para el algoritmo de Facebook, y quizá a ti mismo te ha pasado que le das like a un fan page porque publica quotes divertidos o motivacionales.

A este tipo de contenido le llamamos Evergreen, porque perdura en el tiempo, y es que aunque los temas de actualidad sean fundamentales, lo cierto es que se pierden cuando pasa la novedad; el tema muere y con eso los posts.

Si creas contenido que perdure en el tiempo, esta será una información que podrás reciclar más adelante, manteniéndolo vigente para tus lectores y, de seguro, obteniendo un “like” por parte de tus seguidores.

Lanzar concursos

Indudablemente, los usuarios en las redes sociales aman los concursos. Incluso, se ha conocido que muchas personas abren un perfil con el único propósito de participar en algún sorteo.

Por tanto, un concurso es, potencialmente, una razón por la cual un usuario le de like a un fan page, así que aprovéchate de eso y haz una promoción imperdible que hagas que las personas participen dándole “Me gusta” al perfil de tu marca.

También puedes hacer, con el poder de los concursos, que tus usuarios inviten a otros usuarios a darle like a tu fan page, ¡las posibilidades son ilimitadas!

En conclusión, que un usuario le dé like a un fan page está en la dedicación que la marca le tenga al mismo.

Responder comentarios, ser divertido y saber qué le gusta a la audiencia, son claves para obtener más likes en esta plataforma inmensa.