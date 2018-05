Madre da a luz en plena autopista 5 con ayuda de la CHP

Eran casi las 4:00 p.m., del último 13 de mayo cuando los agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) Richard Yebra y Kyle Biedermann respondieron a la llamada de emergencia de una mujer. Su mensaje decía que su bebé estaba a punto de nacer.

Liliana Alamillo López se encontraba sobre la autopista 5 en ese momento, muy cerca a la salida de la calle Main, en Lincoln Heights, según indicó ayer un comunicado.

Al poco tiempo de llegar al lugar, indicó KTLA, los agentes se colocaron equipos médicos y ayudaron a la mujer a traer al mundo a su pequeña Mia Ariyah López.

Luego del esfuerzo, ambas fueron examinadas por el personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) y llevadas al centro médico USC, dijeron las autoridades.

Este viernes los agentes Yebra y Biedermann se reencontraron con Mia y su madre en una conferencia de prensa donde dieron a conocer detalles de lo sucedido.

“El que estén saludables y verlas de nuevo hace que todo valga la pena”, dijo Yebra al medio.

La CHP también colocó diversas imágenes de la pequeña, su familia y los agentes con el mensaje: “Seguridad, servicio y entrega de bebés… Hoy [ayer] el CHP se vio con la familia López para contar la experiencia del nacimiento de Mia, que sucedió justo el Día de las Madres.

“Los agentes hicieron un gran trabajo… Nada me enorgullece más que ver a nuestro personal ayudar a otros”., agregó el CHP Commissioner en su cuenta de Twitter.

Safety, service, security, & delivering babies.

Today @CHPCentralLA the Lopez family and Officers Yebra & Biedermann recounted their experience of baby Mia’s birth, which just so happened to be on Mother’s Day.

#mothersdaygift pic.twitter.com/IaF2ujKDPs

— CHP PIO – LA County (@CHPsouthern) May 18, 2018