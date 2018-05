Bótox natural, así llaman al bicarbonato de sodio, ¡pero tiene más beneficios!

Es importante cuidarse y preocuparse por la apariencia, pero sin obsesionarse

Lo más importante es estar saludable, pero también buscamos vernos jóvenes y hermosos. No hay que recurrir a medidas extremas, a veces basta con mirar los remedios naturales que tenemos al alcance.

Si estás preocupado o preocupada por tu apariencia, ¡no te obsesiones! Lo mejor es cuidarse, quererse y siempre estar a gusto con una mismo.

El bicarbonato es un elemento natural que contiene infinidades de usos, tanto para el hogar como para la salud y que en este caso nos puede ayudar a mejorar nuestra salud, y así tener una mejor calidad de vida.

Es un ingrediente que bien combinado y usado puede ayudarte a bajar de peso y eliminar los depósitos de grasa y toxinas almacenada en el cuerpo.

Bicarbonato para mantenerse joven

No es cuestión de magia, no vayas a pensar que se eliminarán tanto las arrugas como los excesos de grasa. No es así. Es tan solo una ayuda extra al plan que debes adoptar, que pasa por una llevar una alimentación sana y hacer ejercicio.

Pero esta receta sí puede ayudar a conseguir tus objetivos.

Ingredientes

Una cucharadita de bicarbonato.

Algodón.

Té de manzanilla o agua tibia.

Todos los ingredientes son completamente naturales y aportan muchos beneficios.

Mezcla de forma homogénea la cucharadita de bicarbonato de sodio en el té templado. Aplica la mezcla en el área afectada con algodón, recuerda aplicar más producto en las áreas más afectadas. Déjalo actuar durante 15 minutos y elimínalo con abundante agua.

Repite varias veces a la semana para obtener los resultados deseados.

Esta es una opción natural que no tendrá ningún efecto negativo. No solo te ayudará a eliminar arrugas, imperfecciones y otros signos de envejecimiento, sino que también te ayudará a tener una piel mucho más suave y joven.