BuenosDíasLA: Cine de Verano en LA Plaza de Cultura y Artes

.@realDonaldTrump can’t close a deal on DACA, healthcare, or anything else in D.C.

That’s why he’s obsessed with attacking #CA and tearing our hardworking families apart.

I’ve got news for the President: this fight isn’t over. We’re just getting started. #CAsen #OurResistance https://t.co/BzLv0kUukv

— Kevin de Leόn (@kdeleon) May 20, 2018