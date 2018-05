El desnudo sin pudor de Carolina Gaitán, Catalina en “Sin Senos Sí Hay Paraíso”

No dejó nada a la imaginación

A sus 34 años la colombiana Carolina Gaitán dejó con la boca abierta a propios y extraños por un desnudo en el que reveló los resultados de largas horas en el gimnasio.

La intérprete de Catalina ‘la pequeña’ en la exitosa serie “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, posó en una atrevida sesión de fotos para la revista Maxim Colombia.

“Dejar el alma respirar a flor de piel”, escribió en una atrevida publicación en la que relucen sus abdominales.

Felizmente casada con el diseñador Nicolás Moreno y en la cúspide de su carrera artística, la actriz de la producción de Telemundo irradió sensualidad.

“La sutileza y sensibilidad total de este equipo, me deja feliz con esta portada para todos ustedes!!”, agregó.

Por supuesto que las reacciones de sus fans fueron entusiastas, la mayoría halagó el trabajo de Carolina y la felicitó por su seguridad ante la lente.

No es la primera vez que la también actriz de la serie “Narcos” de Netflix se deja ver en poca ropa. En 2017 fue objeto de críticas por su supuesta delgadez ante los estándares latinos.

“No soy igual a los estereotipos de hoy, no tengo las nalgas inmensas, ni soy del tamaño que esperarías, mis caderas son pequeñas y mi contextura es delgada, cometo mil errores y trato de no repetirlos, no me gustan tanto los géneros musicales que hoy todos oyen, no quiero parecerme a nadie, ni tampoco me esfuerzo por ser distinta, solo soy lo que siento que debo y quiero ser y hacer”, respondió tajante.

Junto a sus compañeras de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, Elianis Garrido (Dayana Muriel), Alejandra Pinzón (Paola), Carolina Sepúlveda (Ximena), Carolina ya había sorprendido con un bikinazo memorable.