El día que Donald Trump “sexualizó” a su hija Ivanka, según Howard Stern

VIDEO: El conductor de radio neoyorquino contó la extraña anécdota

En una entrevista con David Letterman, el conductor de radio Howard Stern contó como el ahora presidente Donald Trump “sexualizó” a su hija Ivanka.

En el programa de entrevistas de Netflix, “Mi siguiente invitado no necesita presentación” (“My Next Guest Needs No Introduction”), el conocido conductor y productor de la radio neoyorquino recordó el embarazoso momento.

Comenzó diciendo que platicaba con Trump sobre quién era una mujer bella, pero era claro que el contexto tenía que ver con personas con quienes el republicano pudiera relacionarse, y de ahí vino su respuesta y referencia a Ivanka Trump.

“Antes que nada, las grandes bellezas, Howard, no son actrices. Son modelos“, contó Stern sobre la respuesta de Trump. Luego le preguntó quién creía que eran “grandes bellezas”

“Alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, realmente, solo he visto seises y sietes (al calificar a las mujeres de 1 a 10)”, contó Stern.

Cuando Stern afirmó que pensaba que la actriz Angelina Jolie era una gran belleza, Trump respondió con un “7”, según recuerda Stern.

“¿Sabes quién es una gran belleza?”, supuestamente Trump continuó. “Mi hija Ivanka. Ahora, ella es un 10”.

Letterman se sorprendió con respuesta y se tomó la cabeza con la mano: “¡Oh, mi, oh mi…!”.

Stern dijo que por ahí debe circular el audio de esa entrevista.