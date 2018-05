Espero que usted vote el martes 5

Para hacer una diferencia en la elección del 5 de junio, todos debemos salir a votar

California tendrá su elección primaria el martes, 5 de junio. Yo voy a votar y espero que usted también lo haga. Debemos asegurar que nuestra voz sea fuerte y clara en estas elecciones y lo lograremos solo si salimos a votar. Debemos elegir a personas que representan nuestros valores y nuestra comunidad. Si no nos presentamos en las urnas, permitimos que otros decidan quiénes serán nuestros representantes electos y perdemos la capacidad de influir en las prioridades políticas de nuestros representantes electos. Necesitamos elegir a individuos que tengan el valor para enfrentarse a políticas injustas y que darán prioridad a los asuntos importantes para nuestras comunidades.

En 2016, fui la única Latina, Democrata, nueva congresista elegida a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en todo el país. Hoy, solo hay nueve latinas en el Congreso. Desde que fui elegida, he luchado por la comunidad inmigrante, la atención médica asequible, tener acceso a agua y aire limpio y crear empleos para nuestra comunidad. He sido una voz contra la agenda antiinmigrante de Donald Trump que se ha enfocado en separar a nuestras familias. He puesto presión para que ICE sea más responsable. Si tuviéramos a más personas como yo como nuestros representantes electos, podríamos diseñar políticas públicas que mejoren las vidas de las familias en nuestra comunidad.

De nuevo, la elección es el 5 de junio. Puede votar en las urnas el día de las elecciones o puede votar por correo. Para votar por correo, debe solicitar que se le envíe una boleta para que pueda votar en casa y luego debe enviar su boleta por correo antes del 5 de junio. Votar por correo le permite votar temprano y no tener que ausentarse del trabajo o preocuparse por encontrar cuidado de niños el día de las elecciones. La boleta de este año es larga. Si no vota para cada puesto o asunto en la boleta electoral, su voto seguirá siendo válido, pero le recomiendo que revise la boleta y tome decisiones informadas. La primaria del 5 de junio decidirá quienes aparecerán en las elecciones de noviembre. Por eso es importante votar en las primarias de junio.

Esta es la primera elección importante desde que Donald Trump se hizo presidente, y tenemos la oportunidad de votar por candidatos que se enfrentarán al Presidente y protegerán a nuestras comunidades. Los votantes tendrán la oportunidad de elegir a los candidatos a Gobernador, el Senado y el Congreso y otras posiciones locales. ¡Demostremos nuestro poder colectivo en las urnas!

Para hacer una diferencia en la elección del 5 de junio, todos debemos salir a votar. Para buscar información sobre su lugar de votación y cómo votar, visite VotersEdge.com/CA/ES o llame al (800) 815-2666.

Congresista demócrata federal, representa en Washington a Carson, Compton, Lynwood, North Long Beach, Rancho Dominguez, San Pedro, South Gate, Walnut Park, Watts, Willowbrook y Wilmington.