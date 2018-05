Madre hispana de Texas se arrepiente de llamar a la Policía para controlar a su hijo

El sujeto de 29 años murió baleado por los agentes

Una madre hispana de Laredo pide justicia y transparencia luego que su hijo muriera baleado por la Policía el viernes pasado.

Norma Peña llamó a la Policía para que le ayudaran a controlar a su hijo Reynaldo, un hombre de 29 años que sufría de ataques de pánico.

La madre relató a Telemundo que su hijo estaba encerrado en una camioneta. Cuando los agentes llegaron, el hombre bajó del vehículo con un cuchillo y una navaja.

La madre dijo que pidió a los policías que no le dispararan, que utilizaran una pistola de choques eléctricos.

“Me lo van a matar, no me lo maten, denle un taser, dispárenle en las piernas pero no me lo maten”, dijo Norma a los agentes pero unos de ellos la hizo a un lado de un tirón.

“Mi hijo entró en pánico y corrió para atrás y le dieron por la espalda”, dijo Peña, quien fue arrestada en la escena sin explicación. Lo mismo ocurrió con el esposo.

Reynaldo murió por múltiples disparos según el reporte.

Los tres agentes involucrados fueron separados a tareas administrativas mientras se investiga la situación.

(Ver video del testimonio de la madre).