Receta infalible para el amor

Como todo platillo, las relaciones necesitan de ciertos ingredientes básicos

Existe una gran relación entre el amor y la cocina. Unos de los dichos románticos más famosos dice: “El amor entra por la cocina”.

Así como un platillo queda delicioso cuando no le falta nada: desde el ingrediente principal hasta la pizca de una hierba que añade aroma y sabor, de la misma manera cuando te propongas establecer una relación con alguien, tienes que agregar los ingredientes adecuados para que se cocine bien el amor.

Estos ingredientes son esenciales:

Invita a cenar a quien le guste tu sazón- Es decir, dale amor a quien te lo dé, ni te esmeres en correr por quien no da un paso por ti.

A fuego lento- Cuando empieces una relación, toma las cosas con calma. No des todo al principio, esto incluye tu cuerpo, tus sentimientos y tu tiempo. En el amor, para que te aprecien y valoren lo que entregas, tienes que dar poquito y despacito.

Escoge lo mejor de calidad- Cuidado si a esa persona su historial “no le huele bien”. Si te enteras que tu amorcito nunca ha tenido un trabajo estable, tiene algún vicio, o ha engañado a sus parejas anteriores, prepárate porque tú seguramente serás su próxima víctima.

¡Que no se te olvide la pimienta! — Quizás lo quieres con el alma y se entienden maravillosamente, pero si no tienen química sexual… sólo cocinarás una receta desabrida. La comunicación es imprescindible para una buena relación, y el sexo es la comunicación más profunda entre dos seres. Sin sexo, como sin condimentos, no hay plato sabroso.

¡Buen Provecho!

Recuerda que todos los #miercoles #mariamarinlive es transmitido por #facebooklive a las 7:00pm EST/4:00pm PST