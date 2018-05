Reguetoneros vs. Aleks Syntek: “No te atreves a criticar a los narcocorridos, eres un cab***”

J Balvin le respondió a Aleks Syntek por criticar una de sus canciones.(Ver el video)😬👀 Balvin decidió responderle a su colega a través de la misma red social "Necesitas un abrazo hermano" escribió el colombiano en la imagen junto a un emoji de manos estrechándose. En el título agregó: "Necesitas cariño, afecto y mucho amor !!! @syntekoficial como latino por favor no pelees ,solo acepta las diferencias eleva tu conciencia lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos". 👆🏻Bad Bunny, quien en el pasado fue incluido en los comentarios de Syntek cuando llamó al reggeatón como música para delincuentes, decidió publicar un video en el que compartía escenario con un niño. Escribió: "Buen padre no es aquel que le prohibe escuchar a sus hijos la música de hoy. Buen padre es aquel que sin importar la música que escuche su hijo, lo educa para que este crezca siendo una persona de bien. ¿Quien tiene corazón para negarle este momento a este niño?". (Desliza para ver el video).🎥👏🏻 Arcangel comentó: "Dile a @syntekoficial que vea este video y grabe contigo pa' que salga del anonimato!! Hazle una pista y un coro". Ahí mismo, Jencarlos Canela agregó: "Bien dicho". Otros famosos que mostraron su apoyo fueron Ednita Nazario, Ronald Cyler, DJ Carnage, entre otros. #jbalvin #badbunny #alekssyntek #mas23tv #escomotú

