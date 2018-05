Abogado se disculpa y niega ser racista tras insultos a inmigrantes hispanos

"Una de las razones por las que me mudé a Nueva York es precisamente la notable diversidad", afirmó

“Amo a este país y a esta ciudad, en parte debido a los inmigrantes y la diversidad de culturas que los inmigrantes traen a este país”, afirmó el martes Aaron Schlossberg, al disculparse exactamente una semana después del escandaloso incidente que protagonizó en un restaurante en Manhattan, donde insultó a trabajadores que estaban hablando español, cuestionando su legalidad en este país.

Los insultos de Schlossberg, un abogado de 42 años natural de Pensilvania, se hicieron virales porque fueron grabados por otro cliente en el restaurante.

“A la gente a la que insulté, me disculpo”, escribió Schlossberg. “Verme a mí mismo en Internet me abrió los ojos; la forma en que me expresé es inaceptable y no es la persona que soy”.

Schlossberg arremetió contra los hispanohablantes dentro del restaurante “Fresh Kitchen” en Madison Avenue el 15 de mayo.

“Si tienen las agallas para venir aquí y vivir de mi dinero, yo pago por su bienestar, pago por su capacidad de vivir aquí. Lo menos que pueden hacer es hablar inglés”, gritó en el video. También amenazó con denunciarlos a la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).

En su disculpa dice que el incidente no reflejaba “mi verdadero yo”, dijo. “No soy racista. Una de las razones por las que me mudé a Nueva York es precisamente la notable diversidad que ofrece esta maravillosa ciudad”.

“Mis más sinceras disculpas a todos a los que herí. Gracias”, cerró el abogado su mensaje de disculpa en inglés en su cuenta en Twitter al mediodía del martes.

El hecho le generó diversas repercusiones y aún quedan pendientes posibles acciones legales. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (NYCCHR) envió un “Equipo de Respuesta de Prejuicio” al restaurante y estaba considerando abrir una investigación.

Diversos políticos locales condenaron el hecho, incluyendo Adriano Espaillat, Rubén Díaz Jr., Jumaane Williams, Carlos Menchaca y el alcalde Bill de Blasio. También Schlossberg fue expulsado de la oficina donde tenía un espacio alquilado para trabajar.