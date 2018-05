La gran sorpresa que un estudiante latino le dio a sus padres y se hizo viral

Luego de 6 años y de una expulsión de la escuela, los padres de Hanss Mujica habían perdido la esperanza de verlo graduarse; sin embargo, el chico les tenía preparada la sorpresa de sus vidas

Hanss Mujica, un estudiante latino, se ha convertido en ejemplo a seguir de muchos chicos, al demostrar que a pesar de las malas decisiones y piedras que te encuentres en el camino, todo lo que te propongas, finalmente puedes logarlo.

Hace un par de días, Hanss les pidió a sus padres y a su hermana que se vistieran con sus mejores galas, pues les tomarían unas fotos que serían incluidas en un proyecto escolar.

La escuela no había sido el punto fuerte de este joven, pues en 2014 fue expulsado de la universidad por sus bajas calificaciones, lo cual provocó una profunda decepción en sus padres. Cuando mis padres descubrieron que me habían suspendido, sus caras me rompieron el corazón. Estaban llenas de frustración y tristeza. La última vez que vi esas caras fue cuando se enteraron de que mi hermano mayor había muerto en un accidente automovilístico”, escribió en un post de Facebook.

Arrepentido por el sentimiento que provocó en sus padres, Hanss decidió volver a la universidad, pero pronto se dio cuenta que le era imposible costear sus estudios, así que decidió dejar su trabajo en un banco para meterse de lleno al tema de la construcción, el cual le dejaba más ganancias y con ellas, pudo pagarse los semestres de su carrera.

Los padres de Hanss se habían resignado, pues ya no tenían la esperanza de ver a su hijo con toga y birrete, protagonizando su ceremonia de graduación; sin embargo, jamás se imaginaron la tremenda sorpresa que les tenía preparada su hijo, ya que no irían a una sesión fotográfica, sino a su recepción de papeles por haber concluido sus estudios.

Hanss compartió este momento en Facebook, post que supera los 112,000 likes, y el video los 5 millones de reproducciones.

“Les quiero dar las gracias por todo lo que han hecho por mí… siempre me han apoyado en las decisiones que he tomado, ahora de grande veo todos los sacrificios que han hecho para que nosotros tuviéramos todo para ser felices. Recuerdo cuando nos decían que cuando fuéramos grandes íbamos a entender, y es verdad, ahora de grande entiendo porque tantos enojos”, lee entre sollozos la carta que le fue entregada durante la sesión al padre de Hanss.

“Por ustedes empecé, por ustedes acabé. He aprendido que la adversidad es algo que se manifiesta de una manera u otra en nuestras vidas, pero es la forma como perseveramos ante ella lo que termina por definir nuestro carácter”, fue así como concluyó la carta de Hanss.