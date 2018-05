Un policía de Texas acusado de agresión sexual, los activistas de derechos civiles alzan la voz

Destacados activistas de derechos civiles expresaron su indignación por las impactantes acusaciones de brutalidad policial por parte de un agente de Texas

Daniel Hubbard, un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas, supuestamente agredió sexualmente a Sherita Dixon-Cole, de Waxahachie, Texas, durante una detención de tráfico.

El 20 de mayo, aproximadamente a la 1:30 a.m., Hubbard detuvo a Dixon-Cole, supuestamente porque sospechaba que estaba conduciendo bajo la influencia de drogas o alcohol. Mientras el oficial le realizaba las pruebas necesarias para determinarlo, Hubbard le dijo a Dixon-Cole que le permitiría irse a casa a cambio de sexo, según informa la parte defensora de Cole, la oficina del abogado S. Lee Merritt.

Dixon-Cole declinó, y lo que supuestamente sucedió es aún más aterrador que la propuesta inicial, ya moralmente corrupta e ilegal.

Según un comunicado de prensa emitido por la oficina de Merritt, una vez que Dixon-Cole declinó, Hubbard la esposó y la llevó a su patrulla donde “a tientas, acarició y penetró por la vagina a Dixon-Cole durante un arresto prolongado que incluyó asaltos dentro y fuera del vehículo policial de [Hubbard] “.

Temerosa de que se avecinara una posible violencia, Dixon-Cole llamó a su novio en cuanto la detuvieron. Cuando llegó a la escena, Hubbard le permitió hablar brevemente con Dixon-Cole, pero no la soltó.

El novio de Dixon-Cole intentó seguir a Hubbard mientras la transportaba al Centro de Detención Wayne McCollum en el Condado de Ellis, Texas, pero perdió de vista el vehículo de la policía. Durante el tiempo que la estaba buscando, Dixon-Cole afirma que Hubbard la llevó a un lugar remoto donde intentó violarla. Hubbard supuestamente detuvo su ataque porque se cansó de la resistencia de Dixon-Cole y la llevó a la cárcel.

Dixon-Cole afirma que le dijo que la estaban arrestando por “tener actitud”.

Tras su liberación el 21 de mayo, seis horas después de que su familia publicara la fianza requerida, Dixon-Cole fue directamente al hospital para recibir tratamiento médico y “preservar cualquier evidencia del asalto”, según el comunicado de prensa.

Según Merritt, el Departamento de Seguridad Pública de Texas incumplió su deber de investigar las reclamaciones de Dixon-Cole de forma inmediata y exhaustiva al no seguir el protocolo, que incluye proporcionar tratamiento médico y confiscar el “uniforme, patrullero y otro equipo” de Hubbard como evidencia.

“Personalmente estoy indignado por el trato de la Sra. Dixon-Cole, no solo por las horribles acusaciones de asalto, sino por cómo el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Centro de Detención Wayne McCollum manejaron su reclamo, donde informó por primera vez del ataque, “Merritt dijo en una declaración exclusiva a The Root.

“Tenemos la obligación de tomar en serio los reclamos de agresión sexual y seguir el protocolo adecuado para preservar la evidencia. El estado no cumplió con esta obligación “, continuó Merritt.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas publicó la siguiente declaración en respuesta a las afirmaciones de Dixon-Cole:

Al enterarse de las acusaciones de hoy, el departamento de inmediato tomó medidas para revisar el video dashcam. El video muestra absolutamente ninguna evidencia que respalde las acusaciones graves contra el soldado durante el arresto por DWI del sospechoso.

DPS presentará el video a la Oficina del [Fiscal del Distrito] para determinar si se necesita alguna acción adicional.

El departamento lanzará el video al público si no hay objeciones por parte de la Oficina del DA.

El video aún no se ha hecho público.

This woman was kidnapped & raped by a Texas State Trooper— OFFICER HUBBARD, she is now being held hostage in Ellis County Jail! 

Sherita Dixon Cole just happens to be a close personal friend of Civil Rights Attorney/my friend @MeritLaw These are the facts he got from her family:

— Shaun King (@ShaunKing) May 20, 2018

