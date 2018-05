Yulia Rybakova, la modelo plus-size que perdió la falda en Cannes

Всех приветствую 👋🏼 Задумалась всерьёз об отпуске, давно не отдыхала и все свои поездки всегда совмещаю с работой☺️👌🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я в этом году запланировала посетить 30 стран 🌍 Я пока ещё не решила каких 😂 Люблю спонтанность и были даже случаи когда я прям из клуба ехала в аэропорт и улетала в другую страну 😂✈️🏖 Сейчас же я все таки стараюсь планировать хотя бы время поездки и страну! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я уже посетила такие страны как: Турция 🇹🇷 Египет 🇪🇬 Мальдивы 🇲🇻 Шри-Ланка🇱🇰 Испания 🇪🇸 Италия 🇮🇹 Франция 🇫🇷 США 🇺🇸 Армения 🇦🇲 Грузия 🇬🇪 Украина 🇺🇦 Беларусь 🇧🇾 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Посоветуйте какие страны ещё посетить и какие в них города? Давайте по 5 стран, так я быстрее наберу 30 стран 👌🏻😎 И где вам больше понравилось отдыхать?

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 6, 2018 at 8:14am PDT