Bad Bunny provoca controversia por detalle en su parte íntima

Bad Bunny le dice a las mujeres que, como él, no tienen por qué afeitarse

El intérprete de trap Bad Bunny ha estremecido las redes sociales con una foto en la que se muestra sin afeitar sus partes privadas y en la que invita a aceptarse “tal como eres”.

“Quiérete tal y como eres!! La persona que no te quiera así, no merece estar en tu vida. QUE SE VAYA!!”, ecribió el artista junto a una sensual foto que tiene casi de 1.3 millones de likes en Instagram y 17,000 corazones en Twitter .

La imagen causó tal revuelo que el exponente de música urbana fue más allá al invitar a las mujeres a mostrarse tal cual son.

“MUJERES!! A manera de experimento, déjense la zona púbica con bellos (dejense el to… pel…) por un tiempo. El o la que no las quiera así o se ponga “piky” se le da bandaaaa. El que te quiere comer te come como sea. A un macho alfa como yo no le molesta”, escribió en Twitter.

Igualmente, el conejo malo cuestionó: “qué diablos es esa esclavitud de estar afeitándose cada vez que vas a ver a alguien!!?? No siempre da tiempo. Peor es cuando en pleno bella…o te salen con que “no me afeité” con caras pasmadas y de vergüenza. MIRAAA! BASTA YA!! Que eso no sea impedimento para el sexo. Qué hubieran hecho en los 70’s??? No hubieran tenido sexo nunca??? O qué????”.