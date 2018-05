Confirmado: Osmel Sousa fuera de ‘Nuestra Belleza Latina’

"Su perfil no va acorde con la nueva línea editorial del show", nos dijo Univision.

Luego de 11 años siendo el presidente del jurado de ‘Nuestra Belleza Latina’, Osmel Sousa queda fuera del reality más visto de Univision.

Así nos lo confirmó la propia cadena: “Osmel Sousa no estará afiliado a Nuestra Belleza Latina, el reality producido y transmitido por Univision, ya que su perfil no va acorde con la nueva línea editorial del show. La edición 2018 de NBL buscará a la mujer hispana en EE.UU. que rompe con los estereotipos de belleza. La última participación del Sr. Sousa en NBL fue en 2016″.

‘El Zar de la Belleza’, como se lo conoce en el medio, estuvo en el reality de Univision desde su comienzo fungiendo de presidente del jurado, de hecho fue el único que no había cambiado de dicho trío. Este será el primer año que no contará ni con su presencia, ni con la controversia que desata con sus comentario.

Pero, ¿por qué Univision decidió sacarlo del programa de los domingos?… La versión oficial dice que su perfil no es acorde con la nueva línea editorial. Es que este año, no se busca que las concursantes cumplan con el estereotipo de belleza, todo lo contrario, no habrá límite de edad, ni de tallas. La propia cadena nos lo confirmó que se enfocarán en el talento, las habilidades, el carisma y la personalidad, por lo que consideran que Osmel no encaja en esto.

Pero por otro lado, tal como te contamos, ‘El Zar de la Belleza’ fue salpicado a principio de este año cuando salió el libro de la periodista Ibéyise Pacheco, ‘Las Muñecas de la Corona’, en donde denuncia hechos de corrupción y prostitución dentro de Miss Venezuela, que llevó a la suspensión del concurso.

Osmel Sousa fue presidente de la organización de Miss Venezuela durante 40 años y casualmente renunció a su cargo un par de meses antes que saliera el libro al mercado.

Intentamos comunicarnos con Osmel Sousa para saber su reacción después de haber sido separado de ‘Nuestra Belleza Latina, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

RECORDEMOS SU PASO POR ‘NUESTRA BELLEZA LATINA’: