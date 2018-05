¿Por qué los latinos le sacan la vuelta a ser jurados?

Son muchos las barreras que se los impiden; la falta del dominio de inglés y el factor económico influyen

Los latinos están pobremente representados en los jurados de los juicios criminales, los cuales están conformados mayormente por gente blanca.

Pero también muchos latinos hacen todo lo posible por evadir esta responsabilidad cívica sin darse cuenta que pueden ser multados.

¿Por qué muchos latinos se resisten a ser jurados?

“Son varias las razones: en muchos trabajos no te pagan esos días y hay temor a perder el ingreso; el proceso de selección es muy tedioso; te dan las instrucciones tipo militar; te interrogan como si fueras criminal en frente de todos y sinceramente da miedo que el acusado pueda hacer un retrato mental tuyo y vaya a tomar represalias contra uno”, dice Francisco Moreno a quien le tocó ya ser jurado en la corte localizada en Compton.

Por si estas razones no fueran suficiente, otra desventaja, señaló es que la corte no paga el almuerzo. “Se llevan dos o tres días solo para escoger el jurado”, indica.

Además muchos latinos desconocen el sistema judicial y eso les hace complicado servir de jurados. “Hay temor a no tener un inglés de buen nivel porque se hablan muchas palabras técnicas. Uno se siente chiquito antes todas estas barreras”, acepta.

El estudio de Jacinta M. Gau “¿Un Jurado de cuáles iguales? El Impacto de los procedimientos de selección en la composición racial y la prevalencia de una mayoría de jurados blancos” publicado en el Journal of Crimen and Justice de 2016 documentó que las minorías entre ellos los latinos están pobremente representados en los jurados de los juicios criminales, los cuales están integrados principalmente por anglosajones.

Luis Alvarado dice que a él nunca lo escogen para ser jurado porque ha trabajado para jueces y fiscales.

“Yo creo que muchos de la comunidad latina no se registrar para votar porque temen que los escojan como jurados. Y como no entienden el sistema jurídico, no quiere ser jurados. Les preocupa poner en riesgo a un sospechoso o a una víctima. Muchos inmigrantes no entienden cómo funciona un jurado americano porque vienen de países donde no tienen este sistema”, reflexiona.

Falta información demográfica

La Corte Superior de Los Ángeles no colecta información demográfica sobre los jurados. Los jurados son recopilados de las listas de votantes registrados y de los archivos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

El año pasado, fracasó en Sacramento, la medida SB576 de Scott Weiner, senador de San Francisco que pretendía colectar información demográfica a través de un cuestionario suministrado a los potenciales jurados en el que se indicara su raza, género, origen nacional y código postal de residencia.

“Los jurados deben representar las comunidades diversas de donde son sacados pero ahora no hay manera de saber si hay una representación precisa de ellos como jurados”, dijo Weiner.

“Al colectar información demográfica, podemos analizar a nuestro grupo de jurados para determinar si nuestro sistema de justicia funciona”, indicó.

Juanita Talavera, gerente de edificios de departamentos en Torrance, dice que no le gusta ser jurado, pero considera que es un deber cívico que tiene que cumplir. Así que ha servido como jurado cuatro veces desde hace 18 años que se hizo ciudadana.

“No me gusta porque siempre me queda la duda de si actúe bien. Siento que no hay mejor justicia que la del cielo. Aunque también soy bien justiciera y si alguien no cumple con las leyes, debe pagar las consecuencias”, dice.

Reconoce que no todos están dispuestos a ser jurados. “La mayoría no quieren por su tiempo. Más los latinos que venimos a este país a triunfar, a hacer dinero. Faltar un día al trabajo, nos afecta. La Corte paga una tontería ni para la gasolina alcanza. Además el proceso de juzgar a alguien es muy estresante. No todos están dispuestos”, considera.

Mejor doce que uno

El juez Daniel J. Buckley, presidente de la Corte Superior de Los Ángeles, cuenta que cuando preside un juicio, le dice a los posibles jurados que son citados a su sala que, “12 de ustedes siempre serán mejores que uno como yo”.

Sostiene que somos afortunados de que el sistema de justicia esté construido sobre la idea de que todos tenemos derecho a ser juzgados por un jurado conformado por iguales. “Aquí en Los Ángeles nosotros tenemos visitantes de todo el mundo que quieren saber cómo funciona nuestro sistema de jurados, y más y más países aspiran a tener el suyo propio”, dice.

Pero enfatiza que no podemos tener un sistema de jurado sin jurados. “El servicio de jurado es tal vez una de las responsabilidades más pesadas de ser estadounidense, pero la oportunidad de participar directamente en la aplicación de la ley es también un gran privilegio”, considera.

Indica que el trabajo de un jurado es muy importante. “Las decisiones de los jurados causan un impacto en las partes involucradas, sus familias, negocios y la comunidad. A causa de esto, es imperativo que los jurados reflejen a la comunidad. Queremos, necesitamos que todos estén dispuestos a servir”.

Dice que han tratado de hacer el sistema más eficiente y de llamar menos a la gente para servir de jurado. “Les permitimos escoger su propia fecha, para que puedan encontrar el día que funciona para ellos”, dice.

De todas las formas de participación de gobierno, servir como jurado es quizá la más directa, más concreta y más impactante. “Yo espero que la gente esté deseando servir como jurado, nuestro sistema de justicia no funciona sin ellos”, precisa.

No te expongas a una sanción

Si eres de los que tan pronto como recibes un citatorio para servir como jurado, lo tiras a la basura, piensa dos veces antes de volver a hacerlo porque corres el riesgo de ser multado.

Por ignorar sus citatorios, en marzo pasado, más de una docena de residentes del condado de Los Ángeles tuvieron que presentarse a una audiencia en la corte de Pomona.

Los que asistieron a la audiencia pudieron evitar sanciones al llegar a un acuerdo para fungir como jurados en otro momento. Los que no asistieron fueron sancionados con multas que comenzaron con los 250 dólares pero que alcanzaron los 1,500 dólares por una tercera ofensa.

Según dio a conocer la Corte Superior de Los Ángeles, la participación como jurados ha ido a la baja en los últimos años. Solo el 60% de los que recibieron los citatorios para ser jurados durante el año fiscal 2016-17 respondieron.

Uno de los mayores problemas son las direcciones incorrectas que provocan que muchos citatorios no lleguen al destinatario deseado.

En el año fiscal 2016-17, 1.8 millón de personas fueron citados para servir como jurados, solo 960,261 respondieron, 621,561 no, y 311,880 citatorios no pudieron entregarse.

Los bajos niveles de participación en los jurados pueden provocar toda clase de consecuencias. Una de ellas puede resultar en la falta de diversidad en los grupos de jurados, lo que puede dar pie a que se introduzcan elementos tales como prejuicios a la hora de juzgar a un acusado.

Las audiencia para sancionar a quienes no se presentan a los citatorios para ser jurados se llevaron a cabo en Pomona el mes de marzo, en abril en la corte de Pasadena, y en mayo en la corte de Norwalk,