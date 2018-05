Rumbo al Mundial 2018: Así es la moda en Rusia

En las últimas décadas, el país vivió toda una revolución en estilo y moda

Al parecer, las rusas se toman la moda y la belleza como algo muy serio. Para quienes viajen al mundial, atención con este dato: las rusas adoran los tacones de aguja y son capaces de usarlos hasta en una tribuna, con el riesgo de pisotones mortales para pies ajenos. Se trata de una de sus coqueterías más características casi como su marca registrada: los usan de la mañana a la noche, non stop el evento o la ocasión. Lo cuenta Tatiana, una costurera rusa con un local a la calle donde arregla ropa pero no confecciona nada. “En Rusia, todas usamos zapatos altos, a muy pocas se les ocurre ir en zapatillas. Con todas me refiero tanto a las más grandes como a las más chicas. Nos encantan. Sabemos que los stilettos nos hacen ver más elegantes y nos estilizan la figura, acá no es una norma obligatoria, aunque sí allá”.

Yanquis europeas

Dicen que las rusas son las yanquis europeas. Exageradas. Que aspiracionalmente siguen tendencia, están atentas, compran marcas de primer nivel, pero que a la hora de combinarlo todo junto, siempre terminan dando ese paso en falso de más que arruina un buen look para convertirlo en un desastre fashionista. Se visten a la moda pero lo hacen con demasiada ostentación. Si los high heels son reyes, las minifaldas son princesas. Imaginen a una patinadora profesional lista para deslumbrar sobre la pista. Esa es la tradición que siguen.

Hay que entenderlas. Pensemos que a partir de la revolución de 1917, las mujeres comenzaron a usar uniformes, trajes -para igualar clases y género- o simplemente ropa rescatada pasada de moda con la única premisa de que fuera funcional, cómoda, resistente y abrigada. El llamado telón de acero dejó a las soviéticas sin la posibilidad de ir bien vestidas y elegantes con prendas contadas de importación sólo para las más privilegiadas.

Cuando llegó la Perestroika y se abrió la economía, las marcas poco a poco comenzaron a instalarse en Moscú y en San Petersburgo y así, las rusas pudieron empezar a delinear su estilo todavía más definido por la antigua costumbre del más es más, tanto en ropa como en maquillaje, donde no escatiman ni un centavo. Sin embargo, debido a su belleza deslumbrante, lo que muchas occidentales consideramos outfits de mal gusto, nos terminan pareciendo estilos osados y adecuados para salir de noche, pero no a las diez de la mañana como lo hacen del otro lado del mundo.

Influencers

“Allá usamos medias de nylon transparentes, botas de tacón de aguja y abrigos cortos de piel. No nos asusta el frío”, comenta Ludmila, otra de las inmigrantes rusas en Argentina convertida hoy en manicura. Una de las representantes más fieles de este estilo es la influencer Alena Vodonaeva ( www.instagram.com/alenavodonaeva), una periodista y presentadora de televisión, a quien en su cuenta de Instagram se la puede ver con escotes, stilettos, maquillaje excesivo, minifaldas, colores pasteles, brillos y hasta plumas y pieles. Pero Alena no es la única influencer, sino que hay otras que aspiran a la occidentalización completa aunque sin abandonar ese gusto por el estilo sensual aunque mejor orientado. Es el caso de Katu Mikheicheva (www.instagram.com/mikheicheva ), de Marie Kitsova y de Natasya Samburskaya (www.instagram.com/samburskaya).

La radiografía

Accesorios. Stilettos de todos los colores. Medias transparentes y de red. Bolsos y carteras combinados. Uñas largas, en punta y de colores brillantes. Gorras militares.

Ropa. Minifaldas. Blusas transparentes con escotes y volados. Abrigos cortos de piel.

Maquillaje. Sombras y labiales de colores intensos. Brillos. Boca y ojos por igual. Todo todo junto.