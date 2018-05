Volcán de Hawaii crea llamas azules por el metano que sale de las grietas (videos y fotos)

¿Alguna vez has visto brotar llamas azules del suelo? Es lo que sucede en Hawaii ahora

Las erupciones del volcán Kilauea en Hawaii han estado en constante aumento en las últimas dos semanas, aplastando automóviles y quemando casas. Miles de residentes han sido evacuados. Algunos viven en uno de los tres refugios de la Cruz Roja, mientras que otros se mudaron con amigos y familiares.

La erupción de Kilauea provocó advertencias de seguridad sobre el gas tóxico en la costa sur de la Isla Grande, luego de que la lava comenzó a fluir hacia el océano y provocó una reacción química.

Las carreteras cercanas al volcán Kilauea en Hawaii tenían llamas de color azul brillante el miércoles, cuando la vegetación enterrada produjo peligrosos niveles de gas metano que se incendiaron en las grietas de las carreteras.

“El gas metano puede filtrarse a los huecos subterráneos y explotar cuando se calienta”, emerge “de las grietas en el suelo a varios metros de distancia”, advirtió el Servicio Geológico de Estados Unidos, (USGS). “Cuando se enciende, el metano produce una llama azul”.

La concentración más alta estaba cerca de la Subdivisión de Leilani Estates.

Las llamas azules son el último recordatorio de la peligrosa y creciente situación en la Isla Grande.

Se ha observado un fenómeno similar de llama azul en el volcán Kawah Ijen en Indonesia. En esa situación, los gases sulfúricos se quemaron paralelamente a la lava, que emitía un resplandor azul eléctrico.

La roca fundida por la lava comenzó a verterse en el mar durante el fin de semana. Ha estado generando penachos de neblina de lava (“laze”) mientras interactúa con el agua de mar. Hecha por densas nubes blancas de vapor, gas tóxico y diminutos fragmentos de vidrio volcánico, la niebla “parece inocua, pero no lo es”, dijo a The Associated Press Janet Babb, geóloga del Observatorio de Volcanes de Hawaii.

Babb advirtió que a pesar de que el “laze” no debe causar quemaduras graves, las personas deberían mantener una distancia segura de estos gases tóxicos.

La erupción de Kilauea también ha generado terremotos y chorros de roca fundida que brotaba a borbotones, columnas de cenizas gigantes y dióxido de azufre.

Ha habido una emisión continua de cenizas de bajo nivel desde la cumbre de Kilauea, con grandes explosiones cada pocas horas, dijo el geofísico del USGS Mike Poland.

Dos pequeñas erupciones tuvieron lugar la tarde del lunes y la madrugada del martes, produciendo nubes de ceniza, aunque estas nubes no alcanzaron el nivel de 10,000 pies que los científicos habían anticipado.

Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo, y su actividad reciente ha atraído a turistas de todo el mundo.

No se sabe cuándo terminará el estado de inestabilidad actual de Kilauea. Los investigadores del Observatorio de los Volcanes de Hawaii dicen que la erupción de este año es similar a la que ocurrió en 1955. Esa explosión duró tres meses y produjo 24 respiraderos.

Cuando todo pasó, casi 4,000 acres se cubrieron de lava, incluidos barrios, carreteras y campos de caña de azúcar en Hawaii.