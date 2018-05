A los 13 era alcohólica y drogadicta, hoy es una médico exitosa

Jo Barton tuvo una adolescencia tormentosa, la cual pudo superar para tener una vida feliz

Jo Barton, una mujer de 32 años de edad, quien vive rodeada de la felicidad y del éxito que la carrera de médico le ha dejado, no siempre tuvo una vida de ensueño, pues siendo una adolescente cayó en un pozo sin fondo, en donde fue presa de diversas adicciones.

A los 14 años, Jo dejó la escuela y sumida en una profunda depresión, fue víctima de las drogas y el alcohol, debido a que su madre tenía ya varios años internada en una clínica por sufrir de bipolaridad y su padre no vivía con ella ni con su hermana, por lo que en muchas ocasiones debieron de arreglárselas solas.

Desde los 13, comenzó a beber a diario. Luego de varios años de llevar una vida sin sentido, finalmente decidió darle un giro radical, pues sabía que ese camino no le dejaría nada bueno, así que comenzó a buscar trabajo de lo que fuera para así poder salir adelante.

Motivada por darle una alegría a su mamá, a los 17 comenzó a trabajar en un restaurante de mesera, el cual solo le duró 4 semanas, pues fue despedida, pero lo dejó algo grande, a su pareja, con quien actualmente lleva ya más de 1 años de relación.

A pesar de no tener experiencia, Jo sabía que muchos jóvenes pedían empleo como asistente de atención médica, puesto que le fue otorgado en un asilo de ancianos. Este se convirtió en el trabajo perfecto, pues le daba tiempo para estudiar y así convertirse en una profesional de este rubro.

Dos años después, obtuvo su certificación, pero no fue suficiente. Tiempo después, buscó un trabajo de medio tiempo en un hospital, el cual le fue otorgado y ahí, estudió un curso de enfermería, por lo que ahora su nueva meta sería estudiar medicina, algo que no sería sencillo de lograr pues no contaba con el suficiente tiempo y dinero para hacerlo.

Luego de algunas solicitudes rechazadas, finalmente Jo pudo estudiar medicina y graduarse hace tres años, convirtiéndose así en un ejemplo a seguir para muchos que han perdido la esperanza de poder rectificar el camino, demostrándoles que cuando se quiere, todo es posible.