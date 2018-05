Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

En la segunda parte de la serie En cuatro patas, que incluye a artistas latinas feministas que se expresan a través de performances, video y cine en el escenario del museo Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles), presenta al Luciana Achugar, Carmina Escobar, Amapola Prada Severance y Julie Tolentino. Estas creadoras, originarias de Los Angeles y de varias partes de América Latina, movilizarán el cuerpo a través de varias intervenciones. Por ejemplo, Escobar, una vocalista experimental, animará y manipulará su voz para crear composiciones que brinden la calidad de sonido de la vida de las aves de este museo. El evento es parte de la iniciativa PST: LA/LA Performance Series. 8:30 pm. Boletos $25. Informes (213) 232-6200 y thebroad.org.

El Mexican Center for Culture and Cinematic Arts (2401 W. 6th St., Los Angeles) proyectará la cinta mexicana “La vida inmoral de la pareja ideal”, que protagonizan Cecilia Suárez, Manuel García-Rulfo, Ximena Romo y Sebastián Aguirre, y que dirige Manolo Caro. La historia gira alrededor de Lucio y Martina, quienes tuvieron un apasionado romance cuando eran jóvenes y estaban en una estricta secundaria católica. Se encuentran 25 años después y su primera reacción es pretender que son felices en sus matrimonios, pero conforme se revela la historia, se descubrirá lo que pasó entre ellos hace mucho tiempo. 6:30 pm. Entrada gratis. Informes cccmla.com.

Por primera vez llegará al Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) la Observation Wheel, la que se cree es la rueda de observación itinerante más grande del hemisferio oeste. Los visitantes podrán tomar bebidas alcohólicas –disponibles a la venta–, disfrutar de la compañía de hasta ocho personas por cabina y observar a vista de pájaro el horizonte de Long Beach, así como todo el esplendor del Queen Mary. Las cabinas tienen aire acondicionado. La rueda de la fortuna está abierta a partir de las 11 am y permanece en operación hasta las 10 pm. Está iluminada con más de medio millón de luces led. Fue construida en Dinamarca y mide 50 metros de alto, o 164 pies. Cierra el 17 de junio. Boletos $10 a $15. Informes (800) 437-2934 y queenmary.com.

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) estrenará dos exhibiciones este fin de semana, la primera es “The Roots of Monozukuri: Creative Spirit in Japanese Automaking“, que explora las innovaciones japonesas en ingeniería y manufactura, mientras que la segunda, “Fine Tuning: Japanese-American Customs”, se centra en la cultura japonesa de los autos así como de su realización tanto en Japón como en Estados Unidos. Abierto todos los días de 10 am a 6 pm. Boletos $8 a $16. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.

Varias celebridades engalanarán el Festival Primavera, que se realizará a lo largo de cinco cuadras en la Slauson Avenue, entre la avenidas Atlantic y Carmelita, en Maywood. El carnaval, que dura cuatro días a partir del viernes y que conmemora el fin de semana de Memorial Day, contará con juegos mecánicos, puestos para jugar, dos escenarios con música en vivo y mucha comida a la venta. El domingo, Ninel Conde será la estrella del principal escenario, donde saldrá a cantar a las 9 pm. Ese mismo día actúan a las 8 pm los Morros del Norte. El lunes es el turno de Voces del Rancho, que salen a dar su show a las 9 pm. Antes estarán otras agrupaciones de música norteña, de banda y grupos folklóricos. En el escenario menor habrá actos de hip-hop, pop, reggaetón, trap y música urbana. Además habrá un show de autos clásicos. Viernes 5 a 11 pm; sábado y domingo 3 a 11 pm, y lunes 3 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes cityofmaywood.com.

Pop de los 80 Aunque no son todos ni los que más fama y fortuna hicieron, varios de los exintegrantes de la banda mexicana de pop, Timbiriche, están de gira y traerán su espectáculo Juntos al Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles). El grupo interpretará éxitos como “Princesa tibetana”, “Tú y yo somos uno mismo”, “Juntos”, “Timbiriche” e “Y la fiesta comenzó”, todos temas de “Juntos”, el disco en vivo que grabó este conjunto para celebrar su reencuentro. 8 pm. Boletos de $34 a $175. Informes (844) 524-7335 y greektheatre.com.

‘Solo’ en El Capitán

A propósito del estreno esta semana de “Solo: A Star Wars Story” en las salas del país, El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) presentará a partir del viernes y hasta el 10 de junio, este filme junto con una serie de amenidades que puede disfrutar toda la familia. Antes y después de cada función, los asistentes pueden tomarse una foto con Chewbacca y ver artículos de utilería y trajes que se usaron en la cinta. El filme se proyecta con la más alta tecnología visual y de sonido. Shows todos los días a las 11:30 am, 3:15, 7 y 10:30 pm. Boletos $13 a $26. Informes (818) 845-3110 y elcapitantickets.com.

Sábado 26

Festival con sabor a México

El tercer festival Heartbeat of Mexico, que tendrá lugar en el Musco Center for the Arts de la Chapman University (415 N. Glassell, Orange) el fin de semana, tiene como invitado de honor al Mariachi Los Camperos, que ofrecerá un concierto de música mexicana tradicional el sábado a las 7:30 pm. El domingo, el centro ofrecerá una fiesta gratuita con presentaciones de grupos de música y danza folklóricas, bandas locales, actividades manuales para niños, comida y otras amenidades para la familia. En el segundo día de la feria, el concierto de cierre estará a cargo de Natalia Lafourcade (sold out). La entrada al festival es gratis. Boletos para Mariachi los Camperos $20 a $45. Informes (844) 626-8726 y muscocenter.org.

Festival de cine infantil

Este fin de semana inicia el International Children’s Film Festival de REDCAT (631 W. 2nd St., Los Angeles), que dura tres fines de semana y que incluye la proyección de cortos realizados con las técnicas de animación más innovadoras y creativas por parte de directores de varias parte del mundo. También hay varias cintas de acción en vivo. Entre los países que participan este año están Argentina, México, Suiza, Japón, Bélgica, los Países Bajos y Croacia. Algunos de los títulos de este fin de semana son “The Little Bird and the Caterpillar”, de Suiza, “Kite”, de Estados Unidos, “Fruits of Clouds”, de la República Checa, y “A Hole”, de México. Para todas las edades. La proyección de todos los filmes dura 60 minutos. La mayoría de los cortos son no verbales, en inglés o en español con subtítulos en inglés. Consultar horarios en la página oficial. El festival termina el 10 de junio. Boletos $5. Informes (213) 237-2800 y redcat.org.

Concierto de cumbia

Grupo Cañaveral, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’, Celso Piña, Jenny & The Mexicats y el Conjunto Nueva Ola participan en el Festival Viva la Cumbia 2018, que se efectuará en el Anaheim Convention Center (800 W. Katella Ave., Anaheim) a partir de las 6 pm. El concierto es para mayores de 18 años. Boletos $45 a $90. Informes (714) 726-3127 y ticketon.com.