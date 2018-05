Duras burlas y críticas a Jennifer López por la manera en que habló en español con Univision

Escucha y juzga por ti mismo

Este jueves Jennifer López irrumpió en todas las plataformas digitales con el lanzamiento del video de su sencillo ‘Dinero’ junto a Cardi B y DJ Khaled.

Las sensuales imágenes de la boricua en lencería llamaron poderosamente la atención de propios y extraños.

Pero otro tema por el que J. Lo se convirtió en tendencia fue por una entrevista que dio a Luis Sandoval de Univision. En la charla la artista de 48 años habló de su vida personal, cómo es la rutina en casa junto a sus hijos y su novio Alex Rodríguez.

La también actriz y modelo hizo su mejor esfuerzo por hablar español. Aunque era claro y todo se entendió, es lógico que no domine algunas palabras pues su idioma natural es el inglés.

Las críticas se hicieron presentes y generaron polémica en la cuenta de Despierta América de Instagram, donde se compartió parte de la entrevista.

“Ay si la que se le olvido hablar bien español pues!”, “Pero es latina¡¡y habla mal castellano. ?¡¡¡”, “El español es un idioma bello, el hablarlo bien es amarlo y respetarlo…… algo en que también se podría invertir con el ‘dinero'”, “¿Qué no habla español?”, expresaron los más críticos.

Las opiniones obviamente estuvieron divididas:

“Por el pensar de muchos de ustedes es que muchos jóvenes en este país prefieren hablar inglés y no español, porque se le juzga y burla cuando su español no es perfecto. Y lo que da más lástima es que son los mismos latinos que se juzgan unos a otros en lugar de estar unidos y apoyarnos. Ella no podrá hablar el español perfectamente pero siempre a demostrado que está sumamente orgullosa de ser latina y no se avergüenza al respecto. Lo mismo piensan de ustedes muchos americanos cuando no saben hablar inglés”, expresó contundente un seguidor de Jennifer.