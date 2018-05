Hija de Carlos Vives explota contra revista donde aparece desnuda

seguimos con los periodistas mediocres… pero primero! gracias a @revistadonjuan por la oportunidad de presentarme ante tu público. Con eso dicho, me da mucha pena tener que públicamente disculparme por la mediocridad escrita dentro de esta edición tituladas con mis imágenes, y con la farsa de que fueran mis palabras. Como profesional en mi medio artístico, y estudiante con futuro doctoral académico, no permito que ningún periodista, ni publicación, me ponga palabras en la boca y mucho menos, palabras que le quitan el valor a mi educación y a este movimiento que acompaño. Fue una falta de respeto hacia mi decir que “me desnudo para que nadie se siente feo” en vez de decir lo que Lucía Vives dijo: “me desnudo para que las mujeres jóvenes en el mundo y en mi país no piensen que necesitan mutilarse con cirugías de implante de prótesis. Me desnudo para que nadie piense que en esta industria de la belleza no se permite tu cuerpo. Las mujeres afro lucharon de esta manera por decadas antes de ganar su puesto de alto respeto hoy, y con todo y eso, siguen luchando. Lo mismo con las hispanas. Ya que le hemos encontrado belleza a todas la razas de esta especie, ¿porqué no a la individualidad dentro de ellas también? Las mujeres hermosas categorizadas como ‘plus’ llevaron esta revolución en alto y efectivamente causaron un boom social en niñas y mujeres que jamás pensaron que la sociedad fuera a reconocer su belleza. Nuestros medios nos educan, lo dire siempre. • Representar mujeres petite, cicatrizadas, con poco busto y nalgas chiquitas en la industria de la moda y en revistas masculinas como esta, es el activismo y el porqué de mis desnudos. Representar cada cuerpo en los medios es educar y enseñar que hay que celebrar cada cuerpo para realmente entender, ¿Qué es un cuerpo atractivo? . El cuerpo atractivo es el cuerpo que se ama sin pena. 📸 @raulhiguera styled @alexanderyepess

