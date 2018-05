Kany García en exclusiva habla de ‘Soy Yo’, de la liberación del bullying

Kany García estrena nuevo álbum, ‘Soy Yo’, el que define como el disco que más tiene su esencia, donde se permitió incorporar por primera vez a sus músicos con los que hace sus conciertos, donde se dio la libertad de no tener fecha de entrega, hacer un recorrido por todas las melodías que la definen como cantautora, y donde sacó a ‘bailar’ hasta sus bullying.

En una entrevista en exclusiva, Kany habla con la verdad y la valentía que la define como una mujer que le ha tocado desde defender el estilo de su voz, pelear para que no la encasillen en un género, hasta permitirse lucir públicamente del brazo de amor de su vida: Jocelyn Troche.

Pregunta: Tu nuevo álbum se llama ‘Soy Yo’… ¿quién eres tú?

Kany García: Hoy en día kany García es una cantautora que quiere tener la libertad en todo lo que hace en su vida… Esa libertad musical de poder hacer un disco con todas las gamas de quien uno es. Soy una persona que me encanta tener un compromiso social y hablar de cosas que son importantes, me gusta ser solidaria, y cuando alguien me habla de su sufrimiento o su dolor tener la capacidad de escribirlo… Soy caribeña, así que me encanta tener temas que viene del reagge, tengo sangre española entonces me gusta tener temas más acústicos, soy puertorriqueña y tenemos una influencia grande de los Estados Unidos entonces el pop está presente, y siento que todo lo que yo soy es algo que la gente lo puede percibir en su totalidad y por eso lo plasmo en un álbum como este.

P: A diferencia de los álbunes anteriores, ¿qué vamos a encontrar en este de tu esencia?

K.G.: Creo que este es el que más esencia mía tiene, primero porque tengo la oportunidad de que me permitan hacer un álbum con mis músicos. Me sucedía siempre que la gente amaba lo que pasaba en los conciertos y bajaba del escenario y sentía que había una distancia entre lo que escucharon en el show y lo que percibían en el disco. Por primera vez poder llevar a mis músico al estudio, y poder crear cada una de las canciones hace que en esencia puedan tener muy claro cuál es mi sonido y la manera en la que me gusta defender mis canciones. Por otro lado, que no se defina por una canción. Hay discos míos que escuchas uno o dos temas y puedes tener claro más o menos por dónde va, este tienes que escuchar todo el álbum, no es un tema y eso me define.

P: Cuando logras este tipo de sueños, ¿qué sientes cuando escuchas por primera vez tu disco completo?

K.G.: ¡Una maravilla!, es la satisfacción más grande, es como cuando llevas mucho tiempo haciendo un traje que va justo a tu medida, es ese momento donde te lo pones y te miras al espejo, el primer encuentro contigo mismo y con tu sonido. Es increíble, yo le pedí profundamente a la disquera que no tuviéramos una fecha de lanzamiento hasta que tuviéramos el disco que queríamos, y fue algo que todo el mundo estuvo de acuerdo. A mí me ayudó mucho el grave suceso que pasa en Puerto Rico con el huracán María porque provocó que yo no debía de salir el año pasado, para mí tenía que tener una sensibilidad mayor con mi país y con lo que estaba viviendo que con sacar un álbum… Compré más tiempo para reescuchar el álbum y ver qué nos faltaba.

Incluso a los duetos con Melendi y Residente que son grandes, existió porque hubo el tiempo, y cuando las cosas se trabajan así es una maravilla, pero no siempre suceden de este modo en la vida del artista.

P: El primer sencillo fue ‘Para Siempre’, ¿qué es ‘para siempre’ en tu vida?

K.G.: Aunque vivimos en unos tiempos en donde nadie se quiere comprometer en el mañana en casi ningún aspecto de la vida, yo sí siento que hay muchas cosas que deben perdurar. Para mí para siempre es el amor de familia, el amor entre hermanos, entre padres. Para mí para siempre es el deseo de trabajar las relaciones, los amigos y las parejas es un día a día, y uno intenta que sea para siempre pero es un trabajo constante… Creo que esta canción es más una promesa que una realidad porque uno tienen que trabajar todos los días para que así sea. En mi carácter muy personal también hay muchas cosas como el amor por mi país, como el amor por lo que hago con la música, la responsabilidad que siento por cada una de las palabras que coloco en mis canciones… Las cosas tienen que ser para siempre como el respeto que le tengo a mi público, sí siento que hay muchas cosas que aún se deben contar, y que uno quieren que perduren para siempre.

P: ¿Qué historia vamos a encontrar en estos 10 capítulos de tu libro musical?

K.G.: La gente va a encontrar de todo un poco, desde canciones de desamor como ‘Soy Yo’, de amor como ‘Para Siempre’, hay una canción maravillosa que se va a la trova cubana que hago con Melendi, que se llama ‘A Mis Amigos’, que es una canción increíblemente hermosa que habla de una relación de la que uno nunca habla y que tiene que ver con la vida de todos que son las relaciones con los amigos y de las cosas lindas que nos traen. Hay cuatro canciones de temática social, y aunque todas tocan temas diferentes a nivel de letras, a nivel de música son muy distintas, tengo una bossa nova que se lama ‘Sácala a Bailar’ que habla del bullying de cómo nos destruyen nuestro autoestima en un momento y por medio de la música uno debería sacar a bailar todo lo que está dentro de uno que ha ido destruyendo y uno mismo lo ha ido permitiendo. Otra social que es ‘Que Viva la Gente’ que cierra el álbum, increíble y la escribí después de mucho trabajo que tuvimos en Puerto Rico, habla cómo se puede levantar un país más allá de vivir a la espera de un gobierno, las leyes o lo que pueda suceder.

Hay un tema increíble, que es como el valor agregado del álbum, que hago con Residente ‘Banana Papaya’, no tiene mucho que ver con el álbum y el sonido, quito todos mis músicos y solo la hago con René con al base de DJ, algo fuera de nuestros mundos, y hablamos de la equidad de género en este momento en donde está tan expuesto el tema sobre la desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres.

P: El tema ‘Sácala a Bailar’ habla del bullying, ¿qué te ha tocado ‘sacar a bailar’ de lo que te ha tocado soportar?

K.G.: Muchísimo, desde mi voz, que para muchos que dicen que viene de un sonido muy español, otros que viene de la trova cubana y que si yo no me afianzaba a un género en particular iba a ser bien difícil, y poder echar todo eso a un lado. También en mi carácter personal tener una relación con una mujer en un momento donde sabemos que todavía hay presión sobre la igualdad y el poder decir: “¡No importa!”… Tengo la posibilidad de hacer una alfombra roja con mi pareja igual que lo tienen todos, sacar a bailar eso también. Por otro lado, el ser puertorriqueña y no estar haciendo música urbana y tomarte esos riesgos por un lado y decidir sacar a bailar lo que yo soy y lo que a mí se me hace natural y de manera muy orgánica defender y hacerlo… El hablar de lo que saco a bailar pudiera decir tantas cosas porque es un constante reto el ser mujer en una industria, donde los ves en los premios, la poca visibilidad que tiene una cantautora y tener más credibilidad para que pasen tantas cosas.

P:¿Qué sentiste cuando sacaste a bailar el primer bullying que recuerdes?

K.G.: Algo bien bueno: que las cosas me salieran bien… Cuando uno empieza a sacar a bailar todos los miedos, de alguna manera uno empieza a ver que la gente se hace más pequeña, que los monstruos son más pequeños de lo que uno cree, desde las cosas más efímeras a las más importantes de mi vida, así han sido. Por eso uno se vuelve un abanderado de que la gente cada vez sea más valiente ante todas las cosas importantes que sienta creer, hablo de esto porque lo abrazo de una manera personal en muchísimos aspectos de mi vida, hacer este tipo de canciones tienen un efecto mucho más rápido en mí que si lo hubiera hecho en mi primer álbum.