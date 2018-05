Rashel Díaz se deja ver sin maquillaje, pero no le fue tan bien como a Adamari López

Los criticones se le fueron encima

Rashel Díaz tomó su turno en el reto #SoyYo y compartió una foto al natural y sin maquillaje.

“Esta #SoyYo sin maquillaje, llegando del gimnasio, después de un día arduo de trabajo y de responder a mis deberes como mamá, esposa y mujer profesional. Me quiero como soy y me acepto como Dios me hizo. ¡Gracias @kanygarcia por inspirarnos!”, escribió.

Hay que recordar que varias famosas han respondido al reto de la cantante Kany García para dejarse ver con el rostro con cara lavada, en un mensaje de aceptación.

Jennifer Lopez, Zuleyka Rivera, Dayanara Torres, Adamari López, entre otras famosas, han participado en la dinámica.

A pesar de la buen intención de la cubana de 45 años, no le fue tan bien con su foto como a Adamari, su compañera en Un Nuevo Día, a quien el público adoró.

Los más críticos aseguraron que Rashel no se atrevió a mostrarse completamente sin maquillaje:

“Por qué dicen que no tiene maquillaje? Lo creen tonto a uno”, “Muy linda pero tienes maquillaje delineador en los ojo”, “Sin maquillaje es sin nada en la cara sin deliniador de ojos ,sin pestañina ,sin polvos en la cara sin nada a quien quieren engañar por favor no nos tomen por tontos!!”, “El SELFIE es sin maquillaje pero tienes full maquillaje parece q no te atreves aparecer sin una gota!”, “Estás hermosa , pero claro que traes maquillaje ! No entendí selfie sin maquillaje ?”, dijeron los más criticones.

Claro que hubo quien la defendió y se molestó por las críticas: “Con o sin maquillaje tú eres hermosa! Y las que critican que mastiquen y trague !!”

Al final se trata de un mensaje de autoestima para todas las mujeres.