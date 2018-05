Mami albañil, la cuenta de Instagram que toda mujer debe seguir para aprender a hacer reparaciones en casa

La cosa va queriendo!!!!!! El viernes me voy a el campo con #dondiego y el lunes arranco oficialmente con este piso armostro… Contrapiso casi listo!!! Faltan caños, carpeta, porcelanatos, conectar inodoro, bañadera y vanitory y por uuuultimo pintar todo (de negro…shh…que no me escuche #eldiego) No me merezco el all inclusive!!!????😂😂😂 De todo voy a subir video asique no se pongan locasss!!!😍😍😍😍 Les ama…#mamialbañil #albañilfrustrada #dejenmeser #diy #construccion #hagaloustedmismo #feliz #baño #lamaza #girlpower #fumochupobailo #cañeria #floor #handmade #enmisalsa

