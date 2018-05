Semana electoral en México: ¿Nexo de AMLO con “chavismo”? y las mentiras del debate

Faltan 36 días para la elección presidencial en México... la guerra sucia apenas empieza

En la opinión de analistas y ciudadanos, los protagonistas del segundo debate presidencial fueron sus moderadores, Yuriria Sierra y León Krauze, a quienes acusaron de hablar más que los candidatos.

Sin embargo, lo que ha de destacarse es que la “guerra sucia” en las campañas electorales apenas comienza, aunado a que, según sondeos, Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”, perdió la oportunidad de avanzar y acercarse al puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, de “Juntos haremos historia”.

Más allá de lo ocurrido con el debate, sólo hay unas cuantas novedades en cuanto a la campaña electoral.

Otra trampa de “El Bronco”

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) demostró que el candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez “El Bronco”, tuvo irregularidades en la su colecta de firmas para competir en las elecciones, el Tribunal Electoral avaló su participación en el proceso.

A 36 días de las elecciones en México, el periódico El Norte, del Grupo Reforma, reveló que el gobernador de Nuevo León con licencia utilizó personal de su administración para pedir firmas, una acción que -a todas luces- es irregular.

Aunque el INE sancione al aspirante por este hecho, ya no puede quitarlo de las boletas, un tema que surgió a petición del Partido Acción Nacional (PAN) para reimprimir el material electoral tras la renuncia de Margarita Zavala.

El supuesto “nexo” de AMLO con el “chavismo”

Ante la imposibilidad de disminuirlo por corrupción, los opositores de López Obrador han enfocado sus esfuerzos en el discurso de que, en caso de ganar, convertirá a México en una Venezuela como la de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Afirma el dicho que “en la guerra y el amor… todo se vale”, que aplica, por supuesto en la política, al ser una especie de batalla, lo cual utilizan todos los candidatos para destruir al oponente, pero en este caso Anaya y su escándalo por presunto desvío de recursos y lavado de dinero en Querétaro le ha afectado más que a AMLO y la eterna pregunta de “¿de qué ha vivido tantos años?”, por lo que sus opositores han enfocado los esfuerzos en el asunto con Venezuela.

Hay una organización anónima llamada “PejeLeaks” y digo anónima porque nadie sabe quién la integra, como sí ocurre con portales como verificado.mx, del que forman parte medios tan importantes como animalpolitico.com. A nadie, incluido al autor de este artículo, han querido dar entrevistas abiertamente. Su estrategia es difundir información, toda, por supuesto, en contra de López Obrador.

La última fue un video que llamaron “investigación inédita”, sobre Katu Arkonada, el supuesto “caballo de Troya” del “chavismo” en México, ligado como asesor de López Obrador. El video no tiene mentiras sobre el trabajo que hace este colaborador de TeleSurTV, donde ha escrito 14 artículos, todos relacionados con la izquierda en América Latina, algunos sobre Maduro y otros sobre Evo Morales, presidente de Bolivia. Su simpatía hacia la izquierda extrema es clara. Su rechazo hacia el capitalismo también: “El capitalismo mata”, dice en inglés su perfil en Twitter. Él afirma que no es asesor de Morena y, aunque lo fuera, ¿es esa una conexión con el “chavismo”? No necesariamente. Es un “tirador” más de esa izquierda que representa López Obrador, pero no significa que su voz se imponga.

En el movimiento de “Juntos haremos historia” hay derechistas también, economistas como el empresario Alfonso Romo, que conoce el capitalismo desde todas sus aristas y mira en China una alianza clave para México. “Poncho” Romo es sobrino-nieto de Francisco I. Madero, uno de los fundadores de la democracia en México, pero es lo de menos, también ha sido asesor externo del Banco Mundial.

¿Cuál voz pesará más en el movimiento morenista?

"El Caballo de Troya de Venezuela en MORENA". Esta es la treceava investigación inédita de #PejeLeaks. 📑 https://t.co/C4SgZ0juoy pic.twitter.com/zOENY6kCcQ — PejeLeaks.org (@PejeLeaksOrg) May 21, 2018

Las mentiras en el debate

En el debate presidencial hubo mentirillas y mentirotas…

La peor mentira fue la de José Antonio Meade: “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la Policía”. El portal verificado.mx confirmó que es FALSO. En efecto, ella estuvo acusada por el delito de secuesto, pero fue liberada en 2016, luego de que los “tres jueces que llevaban los casos en su contra concluyeran que la acusada era inocente, y emitieron sentencias absolutorias tras detenciones injustificadas”. Un caso que incluso fue llevado a la ONU.

La ignorancia de “El Bronco”: “En la Sierra de Guerrero no se siembra maíz”. Calificación: FALSO. “Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el Informe de Evaluación de Impacto Proyecto Estratégico de Producción de Maíz, el maíz se cultiva en los 81 municipios del territorio de Guerrero y especifica que las mayores cantidades de producción se ubican precisamente en las regiones de Costa Chica y Tierra Caliente”.

La mentira a medias de Anaya: Han aumentado 40% las deportaciones (de EU) en lo que va de este año. Calificación: ENGAÑOSO. “En el primer trimestre de este año en efecto aumentaron las repatriaciones en 39.9%, en comparación con el mismo periodo de 2017, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, estos datos incluyen tanto deportaciones como repatriaciones voluntarias, sin diferenciar cuántas corresponden a cada categoría”.

Una terrible verdad de López Obrador: “Los vecinos del norte, el gobierno de EU, quisiera que nosotros les siguiéramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que huyen por la violencia y la miseria”. Calificación: VERDADERO. “De acuerdo con cifras oficiales, las detenciones de migrantes, especialmente de centroamericanos, han roto récords durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto”.

…Y para acabarla

Las boletas electorales ya están llegando a los votantes extranjeros y aunque el porcentaje de sufragantes en este proceso es casi tres veces más que en 2012, los 181,256 que integran ese universo representan una cifra muy baja con respecto a 12 millones de mexicanos que pudieron votar… perdieron una gran oportunidad.