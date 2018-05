Tía de la joven guatemalteca muerta en la frontera: “No los traten como a animales”

Dominga Vicente, tía de Claudia Patricia Gómez González, pide respeto por la vida de los migrantes

GUATEMALA – Un grupo de familiares de la joven guatemalteca fallecida en Estados Unidos pidió a sus autoridades que exijan al Gobierno estadounidense que no trate a los migrantes como animales.

“Yo creo que es el Gobierno el que está dando esa ley (esa orden). No es la primera persona que se está muriendo en ese país. Los han tratado como animales y esa no es la forma. Le pido a las autoridades e instituciones que pongan una disciplina o que les llamen la atención al Gobierno de EEUU para que no nos estén tratando como animales”, manifestó la tía de la muchacha.

Dominga Vicente, tía de Claudia Patricia Gómez González, dijo que la joven se había ido a Estados Unidos hace unos 20 días por “necesidad de su vida propia y de su familia” y recordó que deja atrás a sus padres, una familia agricultora, y dos hermanos, de 5 y 8 años.

En una conferencia celebrada en Ciudad de Guatemala, Dominga pidió una ayuda para la familia tras la pérdida de Claudia, una joven “muy trabajadora” que luchó toda su vida para estudiar y forjar su futuro, terminando los estudios de perito contador.

La familia, que se enteró del deceso primero por los medios de comunicación y después por otros familiares que viven en Estados Unidos, está esperando la repatriación de la joven, aunque todavía no se sabe cuándo se producirá.

Pedro Méndez, diputado de la bancada del partido Todos, dijo que la familia era de escasos recursos y que para buscar un mejor futuro la joven se fue a Estados Unidos, aunque alguien acabó con la vida de esta niña “indefensa”.

Es por ello que dijo que pelearán para que esto no se quede impune y exhortó a los agentes migratorios de Estados Unidos a cesar en sus abusos: “Si dejamos impune este actuar seguramente va a suceder a más familias”.

El secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Carlos Rolando Narez Noriega, recordó que el miércoles al mediodía se reportó un “incidente” entre agentes de la Patrulla Fronteriza y un grupo de migrantes en la Comunidad Río Bravo en Laredo, Texas.

Tras ello, la joven, de 20 años y originaria de San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango, murió, mientras que otros tres jóvenes que no fueron identificados han sido detenidos, pero se encuentran en buen estado.

Narez dijo que Guatemala “lamenta cualquiera hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza” de la Patrulla Fronteriza e hizo un llamamiento para que se respeten en todo momento los derechos de los connacionales, cualquiera que sea su estatus migratorio.

Además, manifestó su “rechazo” a cualquier agresión y solicitó una investigación exhaustiva e imparcial, mientras añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preparado para brindar todo el apoyo que la familia necesite.