Envueltos como tamal por la tecnología

Vivimos cada día más arropados como tamales por la tecnología. Y como si no fuera suficiente la triste tendencia de hacer las compras de supermercado por Amazon, ahora Uber Technologies, tiene luz verde del gobierno de EU, para hacer la entrega de comida delivery utilizando los tan populares drones.

Recientemente, Dara Khosrowshashi, director ejecutivo de la empresa, confirmó que el programa está en pruebas en la ciudad de San Diego. Aparentemente, las personas recibirán su entrega en un periodo de entre 5 y 30 minutos, dependiendo de si llega de un dron o de un ser humano.

Uber, sin que muchos supiéramos (pues cocinamos siempre en casa), es el líder en comida delivery en el mundo. Y aunque un día más que otro, nos entre la flojera y queramos ordenar delivery, lo cierto es que la tradición y el contacto humano no lo podemos perder. Sin ninguna duda, este es el principal reto, que tiene esta nueva época y está en nuestras manos seguir valorándolo y preservándolo.

Nada más humano que ir al mercado y charlar con el pescador, el carnicero y el que vende las verduras. O inclusive, echar algún chiste con la empleada que me cobra en la caja, como lo fue mi madre, sonreírle al que me empaca la compra, como lo hizo mi padre y ayudar al estudiante que me toca a la puerta con pizza o sopa de pollo los días de flojera.

Recuerda, sólo podemos controlar la calidad de lo que comemos, cocinando más en casa, con ingredientes frescos. Y al final del día, el factor humano es el que le pone sazón a nuestra vida. Usemos la tecnología con medidas, para que no te envuelva como tamal.

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Latina, viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres y para más recetas visita su web www.LaCocinaNoMuerde.com y www.TheKitchenDoesntBite.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.