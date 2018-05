Comisario en Guerrero graba en vivo para Facebook en medio de una balacera

La ola de violencia sigue azotando la entidad

MEXICO.- La mañana despunta y los pájaros trinan en medio del campo cuando algunos estallidos irrumpen. En otros tiempos, el caminante hubiera pensado que se trataba de cohetes, de las fiestas patronales, de la celebración de la Independencia de México, pero en esos momentos y en Metlatonoc, Guerrero, el municipio más pobre del país, la pólvora se riega de otro modo: con balaceras.

El hombre que realiza la filmación se detiene, le tiembla el pulso o busca un lugar seguro para intentar grabar desde ahí, en vivo y para Facebook, lo que ocurre en el terruño que gobierna. Los estallidos cesan y por unos segundos vuelven las aves. Pero los estallidos se imponen: cinco, uno tras otro, cada vez más potentes.

“Esta es la balaceara: está pasando en Jicayán de Tovar (una región de conflicto por narcotráfico y tierras): hoy a las 6:00 de la mañana… (Bang, bang)… la gente de Valle Hermoso, municipio de Metlatónoc, llegaron a la orilla del pueblo de Jicayón y empezaron a balacear a todos los campesinos que iban a sembrar, corretearon niños, (bang, bang) y mujeres que hacían labores y tuvieron que esconderse como pudieron’’.

Fue el pasado 26 de mayo, afirma el mismo narrador en el video quien busca documentar, por la vía más universal, el horror que siente la población de uno de los estados más violentos del país.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación detallan que tan sólo en los primeros tres meses del año se integraron 572 expedientes de 651 víctimas de homicidio, además de 13 casos de feminicidios, sin tomar en cuenta los casos que no se denuncian o no se registran.

“Esto es lo que estamos viviendo casi a diario’’, dice un rostro que aparece por primera vez de en la transmisión en vivo en Facebook. Es una cara de campesino curtido por el sol que viste una camisa de mezclilla y un sombrero de ala corta. No dice su nombre, pero se presenta como “comisario ejidal’’, la autoridad local.

“Yo ya lo plantee en Chilpancingo (la capital estatal) con el subsecretario (bang), Fernando Jaimes Ferrer, y no han querido atender este asunto (bang) y no tenemos ni el apoyo del municipio: el problema lo sabe bien el presidente (bang, bang, bang) municipal Javier Carmona. Casi a diario estamos en balancera y no podemos seguir así, le hago un llamado al gobernador Héctor Astudillo’’.

Analistas de seguridad como Isabel Miranda, presidenta de la organización Alto al Secuestro los niveles de inseguridad y violencia del estado sureño “ya rebasaron’’ la capacidad de control local. “El gobierno federal debe tomar el control del estado para no dejar a la sociedad guerrerense indefensa, una sociedad que está muriendo de manera despiadada’’.