Todo lo que tu computadora sabe sobre ti (ni te lo imaginas)

¿Cuánto se puede saber sobre una persona tan solo analizando la información que hay dentro de su computadora?

Nuestra computadora es como un enorme almacén en el que acumulamos todo tipo de cosas: desde fotos y videos hasta canciones, juegos o textos personales.

Estas máquinas lo guardan todo en archivos compuestos por unos y ceros, un código en forma de bits que son capazces de comprender y traducir de manera inmediata.

Las diferentes combinaciones de bits crean archivos de distinto tamaño: ocho bits hacen un byte; 1,000 bytes son un kilobyte; 1,000 kilobytes, un megabyte; 1,000 megabytes, un gigabyte; y 1,000 gigabytes, un terabyte.

Todos esos bytes en forma de unos y ceros son almacenados en el disco duro y -a no ser que lo destruyas o sea dañado- permanecen allí para siempre.

Pero ¿cómo podemos saber lo que nuestra computadora “sabe” sobre nosotros?

La BBC llevó a cabo una investigación para comprobar cuánto es posible averiguar sobre una persona analizando únicamente el interior de su computadora.

Durante tres meses, una pareja de Lincolnshire, al este de Inglaterra, Reino Unido, recibió una laptop para usar en su día a día.

Después, un experto informático se encargó de revisar los datos que había en la máquina.

Y los resultados fueron… “inquietantes”, dijo Thomas Moore, el experto en informática forense que participó en la búsqueda.

“No sé cuál es el nombre de esta persona, pero he podido descubrir una gran cantidad de cosas sobre su identidad y su estilo de vida“, le contó el especialista a la BBC.

“Perturbador”

Moore extrajo las cookies y otra información pública disponible de la memoria de la máquina.

Usando solamente esos datos, creó un perfil de cada usuario.

“Sabemos que estos usuarios viven en Lincolnshire, Reino Unido”, explicó el informático.

“Sabemos que son políticamente activos y que tienen especial interés en cuestiones europeas, sobre todo en el Brexit (la salida de Reino Unido de la Unión Europea)”.

“También sabemos que están interesados en alojarse en propiedades a través de Airbnb y que está valorando hacer un viaje a Gales, a la cantera Penrhyn, un lugar para practicar tirolina”, dijo Moore.

También supo que tienen una tarjeta de crédito del banco británico Egg Bank (una entidad que solo opera a través de internet), que usan la compañía telefónica EE y que ven programas de televisión como “The Cleveland Show” (“El Show de Cleveland”, una serie de animación) o “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” (Soy una celebridad… sáquenme de aquí”, un programa de telerrealidad británico).

“También podemos decir algo sobre sus relaciones personales”, continuó Moore.

“Parece ser que tienen al menos un hijo. Es una adolescente que tiene interés en el baile”, explicó el especialista, mientras la pareja asentía con estupefacción.

“Y sabemos algo sobre su estilo de vida: manejan un BMW, tienen un segundo auto en la casa, un Ford S Max.. e incluso sabemos que necesitan un nuevo limpiaparabrisas”.

“Sabemos que tienen un gato y que son unos compradores inteligentes bastante astutos”.

Prácticamente todos los datos que averiguó el especialista fueron correctos.

En tan solo tres meses, la computadora había almacenado 3,100 cookies, el 25% de las cuales eran de rastreo publicitario (las llamadas “cookies de seguimiento”).

Esos archivos permiten a terceros identificar tendencias y dirigir campañas a usuarios específicos.

“Es información muy precisa. Es bastante perturbador“, le dijo a la BBC el usuario de la computadora investigada.

¿Qué datos almacena sobre ti tu computadora?

Entre otras cosas, esta es la información que queda registrada en tu laptop o computadora mediante el navegador y las cookies, y que no desaparece a menos que la elimines manualmente o destruyas el disco duro (si no la vas a usar más):

La parte más técnica:

Tu dirección IP

Tu proveedor de servicios de internet

Tu velocidad de conexión

La cantidad de batería que te queda

La orientación de tu computadora (a través del giroscopio)

El software que usas (la versión de tu sistema operativo, el navegador…)

El hardware (el procesador, la resolución de tu pantalla…)

La parte más personal:

Tu ubicación -y, por ende, la casa en la que vives- (una dirección aproximada bastante certera)

El idioma que hablas (o, al menos, en el que escribes)

Tu tarjeta de crédito (si la tienes registrada)

Las redes sociales que visitas (y si estás conectado a ellas: Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Flickr, Google Plus…)

Y todo lo que revelen las páginas web que visitas sobre tu vida familiar, tus costumbres, si tienes hijos, si tienes auto (y cuál), las películas y series que ves… la lista puede alargarse según el uso que hagas de la máquina.

¿Qué hacer al respecto? Si quieres tomar medidas, acá van algunos consejos:

Getty Images Borrar el historial de navegación puede ayudarte a proteger tu privacidad, además de cambiar tu nombre y contraseñas.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.