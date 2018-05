La perra de servicio robada a un veterano de Downey aparece en un parque de Anaheim

Alguien robó el auto del veterano con el animal dentro

Una perra de servicio, que fue robado a un veterano de Downey junto con su automóvil fue encontrada sana y salva en un parque de Anaheim. Ahora, los dos están reunidos de nuevo.

El veterano Apolonio Muñoz recibió una llamada del Departamento de Policía de Downey esta mañana diciendo que alguien vio a su perra Marcee en un parque local en Anaheim. Cuando Muñoz fue a la estación de policía, fue recibido por Marcee, quien estaba emocionada de ver a su amigo humano.

“Ahora está a salvo en su cama y no se va de mi lado y el perro de la compañera de cuarto se acurruca con ella, dándole mucha atención y besos”, publicó en Facebook Muñoz, quien dijo que condujo a una tienda el sábado por la noche, dejó el vehículo encendido con el aire encendido para el animale y entró a buscar un refresco. “Ni siquiera en la tienda 5 minutos y vuelves y ella se ha ido”, dijo. “La extraño mucho.”

Muñoz explicó que no llevó al perro, de 10 años de edad, a la tienda porque sus chalecos y chapas de servicio para perros estaban en casa. Por desgracia, entremedias alguien robó su cupé Honda Civic rojo con Marcee dentro.

El veterano del ejército adoptó a Marcee hace dos años. Dijo que estaba en negación sobre su trastorno de estrés postraumático durante mucho tiempo después de un despliegue en Bagdad. Pero tener a Marcee a su vida ha sido de gran ayuda: “Hay días en los que no quiero salir de la cama, para ser sincero. Desde que la tuve, ella dice que no, tienes que levantarte y dejarme salir. Y cuando es hora de ir a trabajar, ella está como, OK, vámonos”.

En su publicación de Facebook, Muñoz agradeció a todos los que difundieron la noticia sobre Marcee: “Marcee y yo estamos realmente agradecidos con todos por su ayuda y apoyo durante este momento difícil”.