Conoce la lista completa de lo que llega a HBO en junio

¡La rotación de este mes te va a encantar!

Este mes llegarán títulos que te van a encantar. La lista de la red de Streaming TV eligió producciones muy bien recibidas entre el público. HBO tiene una excelente lista de estrenos para este mes de junio de 2018. ,

Disponible a partir del 1º de Junio

A Perfect World, 1993

Blood Work, 2002

Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969

The Company, 2003

The Devil Wears Prada, 2006

Dolores Claiborne, 1995

The Door in the Floor, 1997

Duplicity, 2009

Fletch, 1985

Fletch Lives, 1989

The Full Monty, 1997

Identity, 2003

Jersey Boys, 2014

Mr. Mom, 1983

Napoleon Dynamite, 2004

Peter Pan, 2003

The Postman Always Rings Twice, 1981

Sylvia, 2003

X2, 2003

Otros estrenos en fechas específicas:

Entre la programación original de HBO:

HBO First Look: Jurassic World: Fallen Kingdom (6/11)

It Will Be Chaos (6/18)

Entre Nos, Part 4 (6/22)

Believer (6/25)



Series en estreno:

Succession, Series Premiere (6/3)

La parte final de series que vienes siguiendo:

El Negocio, Season 4 Finale (6/3)

Destino: Rusia 2018, Season 1 Finale (6/13)

Westworld, Season 2 Finale (6/24)

Wyatt Cenac’s Problem Areas, Season 1 Finale (6/15)

Otros estrenos de película:

A Cure for Wellness, 2017 (6/1)

Blade Runner 2049, 2017 (6/2)

American Made, 2017 (6/9)

Chips, 2017 (6/14)

The Mountain Between Us, 2017 (6/16)

Kingsman: The Golden Circle, 2017 (6/23)

IT, 2017 (6/30)

Estrenos en español:

El Fútbol o yo (AKA My Love or My Passion), 2017 (6/1)

Bebe, 2013 (6/1)

El hombre que cuida (AKA The Watchman), 2017 (6/8)

Mi mundial (AKA Home Team), 2017 (6/15)

Esta selección está pensada para Estados Unidos. HBO no ofrece los mismos contenidos en todos los países.