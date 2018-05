Las fotografías más sexys de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas

Monday f l o w 🦋 . . . Tengo que ser súper sincera con ustedes. Últimamente se me ha hecho muy complicado el poder seguir una rutina y una alimentación balanceada entre tantos viajes. Es por esto que no he subido nada a mi otra cuenta @adaywithmika . No me ha sido fácil encontrar el momento para hacer ejercicio sobre todo porque cuando estoy trabajando los llamados son a las 8 am y el día anterior aterricé a las 11pm (por poner un ejemplo). Me ha costado mucho trabajo poder empezar otra vez… pero es de humanos. Hay momentos en los que nos sentimos con más energía y más ganas y otros en los que no tanto. Pero esto no es una excusa para no intentarlo. Hoy Lunes, vuelvo a empezar después de un mes y medio de no hacer prácticamente nada. 😑 Lo comparto porque mucha gente se desanima muy rápido cuando pierden la condición que tenían. A todos nos pasa! Hay que incentivarnos y empezar de nuevo. ♥️💥

A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) on May 21, 2018 at 9:30am PDT