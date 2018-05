Le deja un hermoso regalo a su novia dos meses después de morir de cáncer

Un día antes de la boda, el novio falleció por esta terrible enfermedad pero sin querer, dejó preparada una sorpresa para quien sería su compañera de vida

Una mujer llamada Danielle Cumberworth encontró al amor de su vida en su “mejor amigo”, Ashley Grant-Smith, a quien conoció en 2015 mientras estaban de vacaciones por separado en la isla de Creta.

Danielle y Ashley sabían que eran el uno para el otro, por lo que un año después de haberse conocido y de haber iniciado una relación amorosa, decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar.

Cuando se encontraban haciendo los preparativos para la boda, una mala noticia llegó a sus vidas. Ashley notó que un pequeño bulto que le había salido en la espalda había crecido de forma considerable en poco tiempo, por lo que se sometió a diversos exámenes médicos, los cuales confirmaron que padecía un extraño tipo de cáncer conocido como linfoma periférico de células T.

El chico comenzó su tratamiento contra el cáncer y no quiso cancelar la boda, por lo que continuaron con los preparativos.

Un día antes de la boda, Danielle tuvo que viajar a Leicester, Reino Unido, en donde se celebraría la ceremonia para firmar unos papeles, en donde recibió una llamada telefónica de su suegro, quien le avisó que lamentablemente, Ashley había fallecido tras dos años de dura batalla contra un cáncer incurable.

Dos meses después del deceso y tratando de retomar su vida, Danielle se encontró en casa al regresar de su trabajo una nota de la oficina postal en donde le pedían acudir a la misma para recuperar un paquete perdido. Acudió a la cita, ahí le entregaron una pequeña caja, la cual contenía una gran sorpresa.

“Lo abrí en el automóvil, en el estacionamiento, y era el anillo de compromiso que Ashley me mandó a hacer. Fue una sorpresa total”, comentó la joven a un medio local.

El anillo era de oro blanco y tenía incrustados varios pequeños diamantes que había sido hecho a la medida, solo para Danielle.

“No lloré, me reí … No me había dicho nada. Es un hermoso anillo de diamantes en oro blanco. El anillo me había costado meses recuperarlo porque lo había hecho especialmente y de diseño propio. Lo atesoraré para siempre, ya que nuestros anillos de boda nunca se usaron”, agregó.