Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Arte, teatro, lucha libre, caramelos y rock en español, la oferta es enorme este fin de semana

Jueves 31 Dinosaurios en el Discovery Cube Llegaron los dinosaurios al Discovery Cube de Los Angeles (11800 Foothill Blvd., Sylmar). Los visitantes a este centro ya pueden disfrutar de la exhibición “Dinosaurs Around the World”, en la que podrán aprender de la Edad de los reptiles a través de las criaturas animadas con animatronix, además de fósiles y restos auténticos. Verán ejemplos de dinosaurios de alrededor del mundo como el impresionante Tiranosaurio de Norteamérica o el velociraptor del desierto de Gobi. Todos los días de 10 am a 5 pm. Termina el 3 de septiembre. Boletos $12.95 (en línea). Informes (818) 686-2823 y la.discoverycube.org. Exhibición de dulces El Mes Nacional del Dulce se celebrará durante todo junio en Candytopia, una exhibición inmersiva localizada en Santa Monica Place (395 Santa Monica Place, Santa Monica) que tiene como tema todo tipo de golosinas. La atracción está instalada en un local de dos pisos que abarcan 16 mil pies cuadrados, donde hay más de una docena de ambientes con instalaciones que abarcan desde puercos unicornios voladores hasta un tsunami de bombones. Además de poder probar una variedad de dulces en toda la exhibición, los visitantes podrán comprar una gran variedad de mercancía exclusiva de Candytopia. Para todas las edades. Lunes a sábado 10 am a 9:30 pm; domingo 11 am a 9:30 pm. Boletos $30; $23 niños de 4 a 12 años. Gratis menores de 3 años. Informes candytopia.com. Musical ‘Color Purple’ El musical clásico “The Color Purple”, dirigido por John Doyle y que en 2016 ganó el premio Tony por Best Musical Revival, estará en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) por una corta temporada. Se trata de una historia épica de amor y triunfo de una joven mujer en un estado del sur del país. Está acompañado de música de jazz, gospel, ragtime y blues. Basado en la novela de Alice Walker de 1982 y en la cinta del mismo nombre de 1985. Termina el 17 de junio. Martes a sábado 8 pm; sábado 2 pm; domingo 1 y 6:30 pm. Boletos $35 a $145. Informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com.

Viernes 1

Noche de Muppets

Para celebrar la apertura de “The Jim Henson Exhibition: Imagination Unlimited”, el Skirball Cultural Center ( 2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) tendrá un horario especial por una noche. De 6 a 10 pm, los visitantes podrán disfrutar de la música del DJ Timothy Nordwind, del grupo OK Go. Además, titiriteros rondarán por el museo. Esta será la primera oportunidad que habrá para ver está dinámica exhibición. Habrá bebidas a la venta y camiones de comida. La muestra explora el legado de Jim Henson, e incluye más de 100 objetos que provienen del mundo de Sesame Street, The Muppets, Fraggle Rock The Dark Crystal y otros. Entrada: $5. Informes (877) 722-4849 y skirball.org.

Regresa ‘Becoming LA”

La exhibición permanente “Becoming Los Angeles” reabre sus puertas en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) con contenido nuevo, incluyendo objetos e historias de indígenas originarios de California, entre ellos una silla de caballo que pudo haber sido usada por un vaquero hace 150 años, una máquina de coser Singer que fue usada por un sastre de Hollywood, un altar realizado por la artista Ofelia Esparza y su hija. Todos los días de 10 am a 5 pm. Boletos $7 a $15. Informes (213) 763-DINO y ohm.org.

Sábado 2

Exhibición de Isaac Pelayo

La muestra “Vision, Paintings by Isaac Pelayo“, incluye 10 piezas originales realizadas en tinta por parte de este artista, y que se podrán ver en la galería Vision (1108 S. Los Angeles St., Los Angeles). El joven de 21 años se especializa en los retratos, que en esta ocasión incluyen los rostros de personalidades como Michael Jackson, Tupac Shakur y Frida Kahlo. Pelayo y su padre, Antonio Pelayo, son los únicos artistas que trabajan con tinta en el departamento de animación de los estudios Disney, en Burbank. 7 a 11 pm. Entrada gratuita. Informes hypebeast.com.

Abre ‘Hecho en L.A.’

El museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá su exhibición “Made in LA”, la cuarta edición de esta muestra bienal. Incluye el trabajo de artistas de todo Los Angeles. En la noche de la inauguración participan Alima Lee y DJ Lengua. Habrá bebidas y comida a la venta. La entrada es gratuita y para todas las edades. El evento tiene capacidad limitada. El museo tiene su propio estacionamiento, aunque es pequeño. Se recomienda aparcar en los lotes adyacentes o tomar el transporte público para llegar. A partir de las 8 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Evento Luchadome

Rey Misterio Jr, Rey Wagner, Rayo de Jalisco, Tinieblas, Bestia 666 y otros grandes gladiadores como Sam Adonis, Ecelot, Canek Jr y Fishman Jr participan en The Luchadome, un evento de lucha libre que se ofrecerá en el Galen Center (3400 S. Figueroa St., Los Angeles). Las puertas abren a las 5:30 pm. Para todas las edades. Boletos de $9.50 a $199. Informes (323) 483-1502 y heroesofluchalibre.com.

Gira de Huevos Revueltos

Dos de las bandas más populares del movimiento de pop rock en español de los ochentas, Enanitos Verdes y Hombres G, llegan a Los Angeles para ofrecer su gira conjunta Huevos revueltos, que tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Ambos grupos tocarán sus éxitos en solitario y también interactuarán juntos en el escenario. Este será uno de los últimos conciertos de las bandas en Estados Unidos; cierran el recorrido el 23 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York. 7:30 pm. Boletos $39 a $250. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Domingo 3

Taller de teatro para niños

LA librería (4732 W. Washington Blvd., Los Angeles), donde se venden textos infantiles solo en español, ofrecerá un taller de teatro para niños en castellano. Estará basado en el libro “Pequeña mancha” (Little Smudge) escrito por Lionel LeNeouanic. Los asistentes aprenderán las técnicas básicas de teatro como improvisación, voz y lenguaje corporal, trabajo en equipo y creatividad. Terminará con una presentación para toda la familia. La historia y la adaptación estarán a cargo de Alejandra Flores, fundadora y directora artística de Los Angeles Theatre Academy. Para niños de 6 a 12 años. Espacio limitado. De 10 am a 1 pm. $20. Informes (310) 295 150 y la-libreria.net.