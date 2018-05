Chano Domínguez trae su jazz fusionado al Ford

El pianista interpretará piezas de su exitoso 'Flamenco Sketches'

Chano Domínguez tenía 8 años cuando escuchó por primera vez un disco que fusionaba el flamenco con el jazz. Fue algo tan novedoso –y él quedó tan maravillado– que su carrera como pianista quedó marcada para siempre.

“Paco de Lucía abrió la puerta para esta tendencia porque él comenzó en los setentas con incursiones de músicos de jazz y de otras culturas con el flamenco”, dijo Domínguez en una entrevista telefónica.

El músico recuerda que en los años sesenta, el saxofonista español, Pedro Iturralde, y De Lucía, quien en ese entonces se hacía llamar Paco de Algeciras, grabaron un álbum que mezclaba el jazz con la guitarra flamenca.

“He sido una acérrimo seguidor de Paco y para mí es mi mayor influencia”, dijo el jazzista, quien este viernes ofrecerá un concierto como parte de la serie Ignite at the Ford!, en el que interpretará piezas de “Flamenco Sketches”, un disco de 2012 en el que reversionó “Kind of Blue”, uno de los más celebrados álbumes de Miles Davis. Con él actuarán el cantaor Blas Córdoba y el bailarín de flamenco Daniel Navarro.

Se trata de un espectáculo que Domínguez, nacido en España y radicado en Nueva York, y con 40 años de trayectoria, llevó a varios escenarios de Estados Unidos hace casi una década. El show fue muy aclamado gracias a la fama internacional que el músico adquirió luego su participación en el documental sobre jazz latino “Calle 54” que dirigió Fernando Trueba en 2000.

“Miles fue un innovador, siempre [estaba] en la búsqueda del arte. Iba un par de pasos adelante de todos y a mí me encanta la naturalidad y libertad con que afrontaba sus grupos”, dijo el artista acerca de por qué eligió el trabajo de Miles para uno de sus proyectos discográficos.

Y es que, explicó, el jazz y el flamenco son ritmos que dan mucha pauta a la improvisación, además de que nacieron de la necesidad de pueblos oprimidos de expresar sus sentimientos. En el primer caso, los negros que trataron de imitar los sonidos de las marching bands que veían en las calles de estados del sur de Estados Unidos, y en el segundo, de los habitantes del sur de España que tomaron cantos ancestrales que luego convirtieron en flamenco.

Ambas músicas han servido para expresar todo tipo de sensaciones, explicó el pianista, desde las alegrías más grandes hasta las tristezas más profundas. Es por eso que para él, es una fusión que llegó para quedarse.

“[Porque] es una música que ofrece la libertad más grande hoy en día para expresarte con creatividad, y además es una música universal en la que no necesitas hablar”, dijo.

En detalle

Qué: Chano Domínguez’s Flamenco Sketches

Cuándo: viernes, 8:30 pm

Dónde: teatro Ford, 2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles

Cómo: boletos $40 a $60; informes 323.461.3673 y fordtheatres.org