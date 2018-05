Cita a ciegas termina en robo con navaja en Connecticut

Al llegar a la casa acordada con una mujer vía internet, dos hombres jóvenes asaltaron a la víctima

Dos adolescentes están siendo buscados por la policía de Connecticut, después de que un hombre que pensaba que estaba respondiendo a un anuncio personal fue asaltado a punta de navaja en una casa.

La víctima de 35 años, residente de Wallingford, había establecido una cita con una mujer llamada “Kristen” en el sitio web de citas “Plenty of Fish”. Al acudir, fue atacado por los adolescentes masculinos no identificados, que se cree tienen entre 19 y 16 años.

El hombre le dijo a la policía que se estaba comunicando por mensajes de texto con la supuesta mujer antes de presentarse en la casa, donde encontró que la puerta de entrada estaba cerrada. Luego fue recibido por dos hombres, uno de los cuales tenía un cuchillo y le preguntó si estaba allí para ver a su hermana, antes de exigir su dinero.

Saltó una valla en un esfuerzo por huir, pero rápidamente se vio arrinconado en el patio trasero. Luchó hasta que uno de los ladrones lo dominó, mientras que el otro adolescente comenzó a revisar sus bolsillos.

Los sospechosos le robaron un celular, llaves y la billetera, que contenía efectivo y varias tarjetas de crédito. Luego fue forzado a entrar en su camioneta y conducir a un cajero automático. Pero logró escapar saltando por la puerta del pasajero. Corrió hasta que vio a una mujer que le permitió usar su teléfono para pedir ayuda.

Los dos sospechosos huyeron a pie, dejando el vehículo abandonado. La policía no localizó a ninguna mujer llamada Kristen en la dirección de la cita.

El oficial David Hartman, portavoz de la policía, dijo que no estaba claro si los mismos ladrones y/o alguna cómplice habían publicado el anuncio en el portal “Plenty of Fish” (POF.com), utilizado por más de 4 millones de personas todos los días, según New York Post.

Agregó que la policía suele ver este tipo de delitos que involucran transacciones en portales como Craigslist.