María Elena Salinas habla en exclusiva de su regreso a la tele y su nueva vida

El 4 de junio regresa con 'The Real Story with María Elena Salinas' en Investigation Discovery

Luego de una primera temporada exitosa donde hasta incrementó el rating en el canal, el lunes 4 de junio, María Elena Salinas estrena la segunda de ‘The Real Story with María Elena Salinas’ en Investigation Discovery. En exclusiva, hablamos con la periodista de lo que se verá en estas 10 historias, y cómo es su vida a seis meses de haber decidido terminar su etapa en Univision.

Desde la tranquilidad de si hogar y feliz de tener con ella a sus dos hijas, Juliana y Gaby, María Elena habla de su presente donde ella es dueña de su vida, y aunque le gustaría tener más tiempo, también es ella quien decide qué, cómo y cuándo.

Lista para el estrenos de estas 10 historias, contadas en 10 capítulos, la periodista asegura que en estos seis meses de su nueva vida, todo terminó siendo diferente a lo planeado ¿por qué? ¡Porque ahora hace más cosas que antes!

P: ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado?

M.E.S: Uno que van a ver hacia la mitad de la serie, que ocurrió en Oregon. Entrevisté a un hombre que en realidad considero que es el asesino. Esa persona dice que estaba en una montaña caminando con su novia y que ella se cayó, ¡solita!… Pero hay tantos indicios que encuentran que quizás él tuvo que ver con la caída de esta mujer… Rara vez estás cara a cara con un psicópata, y ese señor lo es. Fue una entrevista de más de 3 horas, y yo me quedaba impactada con cada respuesta que me daba.

P: ¿Qué es lo que más disfrutas de este seriado?

M.E.S: La parte de las entrevistas me gusta mucho. Después la historia, y unes a todos los que son los personajes, pero las personas que yo entrevisto están íntimamente ligadas al caso, ya sea un miembro de la familia de la víctima, los detectives que estuvieron involucrados, procuradores, agentes del orden… Uno capta el sentimiento de ira, de frustración, de decepción, de sufrimiento con cada una de las personas que entrevisto… Creo que ese contacto humano con quienes fueron directamente afectados, es una de las cosas que más me gusta. Siempre está esa regla no escrita de los periodistas que no podemos involucrarnos emocionalmente en una historia, pero a veces es difícil no hacerlo cuando tienes a una madre o un padre de una víctima en frente de ti, y cuando los veo llorar hasta los que parecen ser más fuertes, yo como madre me pongo en su lugar.

P: ¿Esperabas el éxito que ha tenido este seriado investigativo?

M.E.S: En esta primera temporada incrementó mucho la audiencia latina en Investigation Discovery, yo soy la primera mujer latina que tiene un programa acá, así que pues sí nos ha ido bien no por ser latina, sino porque es un programa periodístico…. Muchos de los programas que tiene Investigation Discovery son series narradas por una voz, que no tienen ese contacto de un presentador. Creo que como son casos reales, como no está hecho de una manera amarillista, sino como una manera periodística en un crimen real a la gente le gusta eso… A parte tengo la gran suerte de que la audiencia que me ha seguido por muchos años me cree, confía en que lo que le estoy diciendo es la verdad, y que me tomo el tiempo para investigar y voy a dar los datos tal y como son.

P: En esta etapa nueva en tu carrera tu querías mostrarle al anglo-americano quiénes somos realmente los latinos, y nuestras capacidades. ¿Cómo sientes que te ha ido en estos meses con referencia a eso?

M.E.S: Es cierto, no he parado y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo más. Me imaginé estos primeros 6 meses diferentes a como los he vivido, he estado muchísimo más ocupada, y sigo trabajando en estos proyectos y sembrando las semillas para otros. Eso de ir por el país dando discurso, siendo parte de paneles y conferencias, y los temas siempre son esos: el empoderamiento de la mujer, y poco a poco yo creo que he ido conectando, especialmente con organizaciones civiles nacionales que se dedican a velar por los derechos de los hispanos, para tratar de cambiar un poquito la conversación de la militancia, a mostrar quiénes somos realmente, así es que ese esfuerzo poco a poco va dando frutos. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para utilizar mi voz, para que se den cuenta en este país de los mucho que valemos.

P: ¿Te gusta como esta tu vida hoy, esta nueva etapa?

M.E.C: Sí, claro, me gusta, estoy haciendo lo que quiero hacer, quisiera tener más tiempo… Es chistoso porque yo siempre he dicho, si quisiera un regalo este sería tiempo… Tengo una cajita que me regaló Teresa Rodríguez hace muchos años, y uno le puede poner adentro lo que quiera: amor, paciencia, cariño…La mía contiene ‘tiempo’. Dice, “manéjese con cuidado, frágil, contiene tiempo”… Pensé que en mi nueva etapa iba a tener más tiempo pero no… Yo creo que soy yo tan inquieta que no paro.

P: ¿Qué te dice la gente, María Elena?

M.E.S: Todavía estoy recibiendo mucho cariño del público y me llena el corazón de felicidad porque me di cuenta que, sin saberlo, estaba allí dejando una huella… Cuando tú estas trabajando, especialmente si eres periodista, no artista, sino periodista, estás haciendo tu trabajo y lo estás haciendo a diario, y estás tan metida y tan ocupada que no te das cuenta de cuál es la reacción del público… Ahora que me fui es cuando me doy cuenta, por la reacción de la gente, que dejé una huella. Me acuerdo una amiga que dejó de trabajar, estaba detrás de las cámaras, me decía: “vas a ver cómo vas a extrañar la televisión… Vas a ver como al principio te hablaran unas cuantas personas y a las semanas ya nadie te va a recordar”… Y fíjate que eso no ha ocurrido, ni extraño y tengo la suerte de que todavía hay gente que me recuerda… Yo no vivo y nunca he vivido del reconocimiento y de la fama sino de hacer una labor social, así que en ese sentido tengo que decirte, se siente muy bonito, me da fuerza para salir adelante, refuerza esa idea que tengo de seguir luchando por mi comunidad, pero no me define ni es lo que soy.

P: ¿En qué más sientes que dejas huellas?

M.E.S.: Mi hija acaba de regresar de Argentina, estuvo afuera muchos meses… Estaba dentro de la conversación hablando de una de sus colegas en la universidad que estaban también allá, y dice: “¿Tú puedes creer mami que esta amiga mía, que es mexicana, ella dice que no es mexicana que su familia es española, que sus antecedentes son españoles?”, y decía que no lo podía creer… Le estaba contando a mi otra hija, “mi madre a dedicado su vida a buscarle a nosotros y a la gente el orgullo en ser quién eres”. Y yo te juro tenía ganas de llorar cuando la escuché decir eso, porque nunca me lo había dicho… Tratas de inculcarle a tus hijos ciertas ideas y pues no sabes si pegaron o no.