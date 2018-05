Michelle Renaud confirma divorcio de Josué Alvarado tras 2 años de matrimonio

Gracias HOLA por acompañarnos en cada etapa de esta relación , la relación más hermosa de mi vida . Sí nos separamos ,pero somos familia para siempre . La relación cambia , pero no se termina . @pipooff eres mi amor mi cómplice y mi compañero en esto que es la vida , ojalá hayamos tomado la mejor decisión para el crecimiento de ambos y sobre todo para ser la mejor versión cada uno para Marcelo .💙 Las fotos no engañan nos amamos , nos respetamos mucho y te agradezco cada paso que dimos juntos .❤️ Y sobra decir que somos los más afortunados del mundo porque Marcelo nos escogió a nosotros !!🙌🏼✨ LOS AMO.

