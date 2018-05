Qué debes hacer para que tus vacaciones te sirvan realmente para descansar

Aunque la gran mayoría disfruta del sol, la arena y el mar, no siempre es gran idea si tu plan es despejarte mentalmente

Te pasó que estás en la oficina y un día, de la nada, se te ocurre que dejarías todo lo que estás haciendo en ese momento y te irías a una playa todo el día para descansar? Es como si la playa fuera el destino predilecto de los que buscamos desenchufar del cotidiano y olvidarnos de la rutina. Pero un experto en turismo cree lo contrario.

Según Xinran Lehto, miembro del Centro de Investigación de Turismo y Hospitalidad de Purdue, las vacaciones en la playa en realidad no son tan buenas para la salud mental. Su estudio, Evaluación de las cualidades reparadoras percibidas de los destinos vacacionales, publicado en el Journal of Travel Research en 2013, midió qué tipos de vacaciones deberían tomar los viajeros para recuperarse de la “fatiga mental”.

“Estar tirado en la playa durante muchos, muchos días no es la mejor manera de recargar tu energía. Después de un tiempo te aburres y te angustias, entonces empiezas a pensar en el trabajo y las cosas que necesitas hacer en casa. Eso no es saludable”. dijo Lehto a Travel and Leisure.